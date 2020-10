Câştigător X Factor, infectat cu COVID. Florin Răduţă, experienţă traumatizantă: Am primit mesaje cu "mai bine mori"

De când s-a aflat acest lucru, s-a trezit cu mesaje foarte urâte din partea oamenilor, mesaje de genul "mai bine mori" sau în care îl acuzau de faptul că a fost plătit să spună ca s-a infectat cu virusul.

"Astăzi, eu și mamaia am fost testați pozitiv cu COVID-19. Se pare că fratele meu este încă negativ, deși stăm în aceeași casă. După această veste, oamenii au început să arunce cu vorbe: ba că mint, ba că a aflat lumea și nu trebuia să zic, ba că am luat bani. La modul că atâta ură aveți încât îmi doriți moartea că "am mințit". Mesaje de genul "mai bine mori, că altfel o să ai discuții cu fanii după acest live"! Sunteti bolnavi cu capul! Să stigmatizați oamenii pentru că s-au îmbolnăvit .....de parcă ei au dorit asta!? Îmi e milă de voi! Păi voi mă treceți pe numele vostru ?", a scris Florin pe Facebook.

Câștigătorul XFactor a mărturisit că motivul pentru care a anunțat că are Covid-19 este că vrea ca persoanele cu care a interacționat să știe acest lucru și să ia măsuri.

"Poate voi dacă aveați CORONA păstrați lucrul asta pentru voi, eu nu pot ! Am principii...că poate au bătrâni acasă și se întâmplă ceva rău ! NU IMI CER SCUZE PENTRU CĂ SUNT CORECT", a mai spus el.

Cum și-a făcut virusul simțită prezența

Primele simptome au apărut în urmă cu o săptămână, a povestit Florin. A sperat că nu era vorba despre infecția cu coronavirus, însă au început să se simtă din ce în ce mai rău și el și bunica lui.

Florin spune că virusul s-a făcut simțit inițial printr-o durere în gât. Apoi a început să facă febră și a luat antibiotic. După trei zile a început să îl doară toate oasele și mușchii, să dispară mirosul și să apară tusea. "După a început să mă usture nasul foarte tare atunci când trăgeam aer, îmi venea să dorm într-una, aveam niște dureri de cap foarte aiurea și senzația că se învârte casa cu mine. Până ieri am zis că este cât de cât ok, că o să fim bine și o să treacă".

Atunci a decis să-și facă testul, care a ieșit pozitiv. Cântărețul a mărturisit că îi este foarte teamă pentru bunica lui fiindcă suferă și de diabet și are și probleme cu tensiunea. "Acum ea este sub tratament. Mă rog să fie bine și asta e tot ce îmi doresc de la Dumnezeu. Mie deocamdată nu mi s-a dat niciun tratament. Doctorul de familie ne monitorizează".

Florin Răduță mărturisește că s-a infectat cu COVID-19, deși a respectat cu strictețe măsurile de protecție. "Luni de zile am avut grijă : cu masca, m-am dezinfectat și am făcut tot ce se cere în această pandemie. EU NU AM ZIS NICIODATĂ CĂ NU EXISTĂ VIRUSUL! CI DIMPOTRIVĂ: Votul, deschiderea școlilor și cum au lăsat oamenii înainte de vot .... NU TREBUIA SĂ SE ÎNTÂMPLE.... Nimeni și nimic nu este mai important decât viața în sine".

Florin Răduță, mesaj pentru scepticii care îl acuză de minciună: "Viața bunicii mele e mai importantă decât nebuniile voastre"

"TUPEUL VOSTRU ESTE IRELEVANT! EU NU ÎMI CER SCUZE PENTRU NIMIC, VIAȚA BUNICII MELE ȘI A OAMENILOR PE CARE I-AM ÎNTÂLNIT E MAI IMPORTANTĂ DECÂT ORGOLIILE, DECÂT CONSPIRAȚIILE, DECÂT NEBUNIILE VOASTRE, DECÂT ARFELE VOASTRE.

E ok să nu crezi, nu e ok veninul pe care îl arunci atunci când un om chiar pățește ceva. Știți cum sunt, știți că am principii și aș muri cu ele de gât în loc să renunț la ele pentru impresii, faimă și bani.

Eu sunt cine sunt și nu mă scuz. Eu știu ce fac eu, nu mă interesează ce fac alții! Eu nu stau să arunci tu cu noroi în mine și să zâmbesc, că eu știu că nu m-aș vinde niciodată.

Vă mulțumesc mult pentru mesaje și gândurile bune și sper să aveți grijă de voi. Faptul că am dat explicatii, o fac pentru că oamenii mă cunosc și știu că îmi pasă!".

Cine e Florin Răduţă, câştigătorul X Factor 2015

Florin a devenit cunoscut în industria muzicală românească în 2015, după ce a câştigat al cincilea sezon al concursului X Factor. Atunci când a ajuns pentru prima dată în faţa juriului s-a prezentat drept "un ospătar care ştie să şi cânte". În doar câteva minute i-a impresionat pe membrii juriului, iar treptat, ediţie cu ediţie, l-a convins atât pe Ştefan Bănică Jr., antrenorul său, cât şi pe telespectatori că merită să devină marele câştigător al show-ului.

Nu a fost prima încercare într-un concurs de talente. Florin a participat şi la Vocea României, unde la audiţii a reuşit să întoarcă toate cele patru scaune, cu piesa lui Michael Bolton, "When a Man Loves a Woman". Artistul, aflat atunci la început de drum, a fost eliminat în galele live.