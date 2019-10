CASTRAVEŢI MURAŢI după reţeta bugărească. Bonus: reţeta castraveţi muraţi cu sare

Castraveti murati bulgaresti. Reţetă bulgărească:

Ingrediente (pentru patru borcane de 750 g)

castraveţi

4 morcovi

3 cepe

câteva bucăţi de hrean

oţet

sare neiodată

zahăr

foi de dafin

usturoi

boabe de piper

boabe de muştar

seminţe de mărar

Castraveti murati bulgaresti. Castraveţi în oţet. Reţetă bulgărească: Se toacă ceapa - solzişori, morcovii şi hreanul - în bastonaşe. În borcane se pune o linguriţă de condimente (amestec între boabele de muştar, pipes şi seminţe de mărar), apoi ceapa şi se aşază castraveţii. Printre ei se pun şi câteva tije de morcovi şi hrean.

Peste castraveţi, în fiecare borcan se pun doi căţei de usturoi şi o frunză de dafin, apoi se adaugă o linguriţă de vârf cu sare şi una cu zahăr. Se toarnă cinci linguri de oţet în fiecare borcan. La sfârşit, se umplu borcanele cu apă rece, se înfiletează capacele şi se fierb la bain marie, la foc mic, până îşi schimbă culoarea.

Castraveti murati bulgaresti. Castraveţi în oţet. Reţetă bulgărească: Se lasă să se răcească până ajung la temperatura camerei, apoi se depozitează la loc răcoros.

Castraveţi muraţi cu sare. Castraveţii se spală, se pun în apă rece puţin sărată şi se ţin timp de trei ore, până devin elastici. La fiecare litru de apă se foloseşte cam o lingură de sare, aproximativ 10 grame. După ce au stat în apa rece, se scot, se mai spală bine încă o dată cu apă rece şi se aşează în borcane.

După ce au fost aşezaţi în borcane, se prepară murătoarea, adică apa sărată care îi va ţine conservaţi. Aceasta se prepară astfel : se calculează 20 – 25 grame de sare neiodată pentru 1 litru de apă iar la 10 litri de apă se pune un mănunchi de cimbru şi mărar, verde sau uscat, 2-3 foi de dafin, 7-8 frunze de vişin, 2 ramuri cu frunze de ţelină şi 20-30 boabe de piper negru.

Apa, împreună cu aceste mirodenii, se pune la fiert şi se lasă să fiarbă în clocot 5 minute. Apoi, se ia de pe foc şi se lasă să se răcorească timp de câteva minute după care se toarnă cu un polonic peste castraveţii din borcane. Ca proporţie, murătoarea se calculează cam la jumătate din capacitatea borcanului.

Borcanele se lasă astfel timp de 48 de ore şi apoi se scurge apa de pe castraveţi într-o oală mare. Nu vă speriaţi dacă apa este tulbure. Se ia fiecare borcan şi se goleşte apa. Ţineţi degetele deasupra castraveţilor din borcan şi goliţi toată apa, care se pune la fiert.

Între timp, borcanele se ţin sub jetul de apă rece astfel ca să se spele orice urmă de ferment. Fundul borcanului şi castraveţii dine le trebuie să fie curate .

Se curăţă usturoi şi se taie fiecare căţel în 2 sau 3 şi se pun peste castraveţi, în borcane. Apoi, la fiecare borcan pune câte un vârf de cuţit de piper măcinat, o lingură de boabe de muştar şi hrean curăţat şi tăiat pe lungime, pe care îl punem în forma de cruce peste castraveţi, ca să îi fixeze bine în borcan. Între timp, apa scursă de pe castraveţi trebuie fiartă bine timp de 10 minute şi se pune fierbinte şi tulbure peste castraveţi în borcane. Nu vă speriaţi pentru că lichidul se va limpezi şi conservaţi astfel vor rezista şi doi ani în cămară.

Nu i-am uitat nici pe cei care preferă castraveţii muraţi în oţet. Iată o reţetă bulgărească ce te va face să te lingi pe degete.

Castraveti muraţi în saramură - Ingrediente



2 kg castraveti mici sau medii (eu nu pun castraveti mari)

1,5 L apa

30 g sare neiodata (cca. o lingura si jumatate)

4-5 catei de usturoi decojiti si taiati in 2

100 g hrean taiat in fasii lungi (cca 6-8 fasii)

2-3 fire de cimbru uscat

2 -3 fire de marar uscat (cu tije cu tot)

1 ardei iute

1 morcov taiat rondele (optional)

1 lingura de otet alimentar (cca. 20 ml)



Castraveti muraţi în saramură - Mod de preparare:



In primul rand imi aleg cu mana, bucata cu bucata, castravetii pentru murat. Sa fie tari, micuti sau medii si cat mai drepti. Cei curbati sunt greu de asezat in borcane si nu pot sa-i indes cum trebuie. Asa am facut si de data aceasta si am venit de la piata cu plasele pline cu vreo 12 kg de castraveti. Mi-au iesit 6 borcane mari de 3 L.

Mai intai am spalat castravetii in 2-3 ape reci – au un fel de puf pe ei, flori uscate, pamant etc. I-am scurs bine si i-am asezat in boluri de plastic. Am spalat bine si borcanele.



Am curatat hreanul si l-am despicat in fasii lungi. Am curatat cateii de usturoi si i-am taiat in 2-3 bucati. Am spalat ardeii iuti si am pregatit si manunchiurile de cimbru si marar uscat. Ardeii mei iuti s-au stafidit pe un raft al frigiderului (am uitat de ei) dar sunt foarte buni pentru muraturi.



Pe fundul fiecarui borcan am asezat o coronita de tije de marar, cimbru si 2 fasii de hrean. Deasupra lor am inceput sa asez primul strat de castraveti – in picioare, unii langa altii, bine indesati. Peste primul strat am pus cateva bucatele de usturoi si un ardei iute.

Asa arata de sus. Se vede ca am prins si un castravete curbat care strica aranjamentul. Mai bine il scoateti si-l inlocuiti cu altul drept. Cei curbati se pot pune in ultimul strat, deasupra.



Am continuat cu stratul al 2 lea de castraveti, asezati tot asa, in picioare. Din nou am pus catei de usturoi printre ei si fasii de hrean. Am incheiat cu ultimul strat care este pe orizontala – 2-3 castraveti culcati (pot fi cei curbati). Daca doriti puteti intercala si morcov rondele sau fasii. Eu nu am mai pus.

Peste castravetii bine indesati am asezat ultimele fasii de hrean, fire de marar si cimbru uscat, rasucite in forma de coronita. Tijele mai tari de marar au si functie de fixare, apasand bine castravetii din borcan.



Saramura pentru castraveti murati este o solutie salina compusa din apa si sare. Sarea trebuie sa fie neiodata – eu folosesc sare gema, grunjoasa. La fiecare litru de apa eu pun cate o lingura buna de sare – 20 g cantarite. Intr-un borcan de 3 L incap 2 kg de castraveti si saramura din 1,5 L apa. Intr-o oala am pus apa la fiert impreuna cu sarea si am lasat-o sa clocoteasca 5 minute. Am stins focul si am asteptat 10 minute. Nu va intra toata saramura acum – va ramane o parte cu care se va completa a doua zi.

Am asezat borcanele pe lame de cutit metalice (sau pe tavi de metal) – rolul acestora este de a preveni pleznirea sticlei prin preluarea si disiparea caldurii. Am turnat saramura peste castravetii din borcan, acoperindu-i complet cu ea.