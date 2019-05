Cat de sanatos este laptele pentru oameni? 10 argumente pro si contra

Argumente pro lapte

1. "Laptele contine foarte multi nutrienti necesari pentru o dezvoltare armonioasa: grasimi, carbohidrati, proteine, vitamine si minerale (mai putin fier). Este adevarat ca aceste elemente pot fi luate si din alte fructe si legume, insa – la copii mai ales – este mult mai probabil ca acestia sa bea lapte decat sa-i convingi sa manance o anumita leguma", dr. Bill Sears, profesor asociat la

2. "Barbatii care consuma mult lapte au un risc redus de a dezvolta probleme cu circulatia sangelui de la si spre inima, precum si un risc redus de a dezvolta boli cardiovasculare. Perceptia de astazi ca laptele nu este sanatos ar trebui schimbata", spune dr. Peter Elwood, profesor de epidemiologie la Universitatea din Cardiff, autorul studiului "Consumul de lapte, infarctul si alte riscuri cardiace", realizat pe barbati in varsta.

3. "Studiile de specialitate releva faptul ca un nivel ridicat de vitamina D poate scadea riscul de a dezvolta cancer. Alegand alimentele imbunatatite cu vitamina D, asa cum este laptele, de exemplu, iti poti imbunatati nivelul de vitamina D din organism si astfel sa reduci riscul potential de cancer", dr. Joan Lappe, directorul Centrului de studii clinice si pediatrice din cadrul Universitatii Creighton University.

4. "Mai multe studii indica faptul ca un nivel ridicat de calciu in alimentatie – in special prin aportul produselor lactate – poate contribui la scaderea in greutate si la reducerea grasimii corpolare (in special a grasimii de pe abdomen). Mai mult, s-a constatat ca produsele lactate sunt mult mai eficiente la scaderea in greutate decat suplimentele alimentare cu calciu. Combinatia de proteine si calciu din produsele lactate imbunatateste rata metabolismului si capacitatea organismului de a arde grasimile, in special cele de pe abdomen", Dairy Council of California.

