Cătălin Hideg: "Vă dau contractele, să le vadă tot poporul să nu mai zică lumea că a vândut Hideg şi bucatareasa la preţuri colosale"

Proprietar al firmei Sanimed, Hideg e iritat după ce presa, Antifrauda, DNA și Curtea de Conturi au început să se intereseze de importurile din pandemie ale firmelor controlate de el. România TV va prezintă partea a doua a interviul acordat din Abu Dhabi.

Victor Ciutacu: V-a platit ONAC...cu totul si cu totul speciale?

Catalin Hideg: Nu plateste ONAC, ci IGSU pentru ca Inspectoratul General al situaţiilor de urgenta, iar marfa a fost dusa cu masinile de la avioanele armatei direct la depozitul de la Mizil, iar de acolo s-au distribuit rapid in toate colturile tarii.

VICTOR CIUTACU: În toata aceasta perioada cu probleme de natura penala ale partenerei ati fost tentat sa reveniti in tara pt a fi aproape?

Cătălin HIDEG: Dle ciutacu este intrebare obsesiva, nu sunt fugit. Am venit la munca, contractul este public ca este la politie, la DNA, am dosare intregi, am facut contract de 8 milioane de euro cu firma care a platit fabrica. Nu pot sa plec, pana la urma veneam acasa daca era nevoie.

CIUTACU: Din punct de vedere uman, partenera dvs si mama copilului era in arest, nu eraţi tentat sa veniti?

Cătălin HIDEG: am stat de vb cu rudele cu fratele, matusa, cu copiii. Ce puteam sa fac sa o scot din arest? chiar daca veneam in Romania, veniti dvs daca puteti aici sau sa spuneti care a fost ultimul avion care a plecat de aici spre România.Nu exista, unde suntem noi in Abu Dhabi nu au zburat catre Romania deloc, de cand am venit aici aceasta tara este in carantina, oricine intra trebuie sa stea in carantina 2 saptămâni, oricine pleacă sta 2 sapt in izolare in Romania.

Victor Ciutacu: Ma intorcc la cazul partenerei de viata, banuiti actiune a concurentei sa scoata de pe piata firma dnei Mihai sau inecracre a autorit sa va intoarceti in tara?

1,7 milioane de măști de protecție vor fi vândute statului român de Cătălin Hideg, mason doctorand al Academiei SRI, cu o firmă de distribuție de alcool și mâncare, înființată în 2019. Firma Romwine & Cofee SRL din Giurgiu a câștigat procedura de achiziție inițiată pe 11 martie de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) pentru echipamente de protecție. Romwine & Cofee SRL este distribuitor al grupului Sanimed International Impex. Compania Sanimed International Impex S.R.L. a încheiat nu mai puțin de 16.290 contracte de achiziții publice cu autorități și instituții ale statului român, in valoare totală de 85 de milioane de lei, potrivit portalului Confidas, specializat în furnizarea de informații despre companiile înregistrate în România, scrie G4Media.

În spatele Romwine & Cofee, câștigătoarea anonimă a licitației supraevaluate în valoare de 12 milioane de euro pentru 1,4 milioane de măști, stă Sanimed. Iar Sanimed este reprezentantul părții române în construcția unei fabrici de medii de cultură inaugurate recent în Emiratele Arabe Unite. La câteva zile după inaugurarea fabricii, prințul moștenitor Mohamed Bin Zayed a discutat cu Ludovic Orban despre “cooperararea bilaterală” în pandemia COVID-19 dintre România și Emirate.