Catastrofă lângă Mumbai, zece oameni au murit în urma prăbuşirii unei clădiri. 25 de persoane se află încă sub dărâmături

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 03.40 (02.10, ora României) la Bhiwandi, un oraş în apropiere de capitala financiară a ţării, Mumbai. Televiziunea a arătat imagini cu un câine de salvare alergând peste dărâmăturile clădirii din Bhiwandi, la periferia oraşului Mumbai. Partenerul Reuters, ANI, l-a citat pe purtătorul de cuvânt al corporaţiei municipale Bhiwandi declarând că opt persoane au murit. ANI a anunţat de asemenea că un copil a fost salvat.

"Zece persoane au murit, am salvat 11 persoane", a declarat la rândul său un responsabil al municipalităţii Thane, de care aparţine Bhiwandi, citat de AFP.

Satya Pradhan, şeful Forţei Naţionale de Răspuns la Dezastre (NDRF), a declarat într-o postare pe Twitter că 20-25 de persoane ar fi rămas prinse sub dărâmături şi că mai multe echipe de salvare au fost trimise la faţa locului.

Prăbuşirea unor clădiri este ceva obişnuit în India, în special în timpul ploilor musonice sezoniere între iunie şi septembrie, din cauza construcţiilor vechi şi adesea ilegale. Nu a fost oferit imediat niciun motiv pentru ultimul incident din Bhiwandi.

Video: The building caved in early on Monday, police said, adding search and rescue operations are under way #BhiwandiBuildingCollapse pic.twitter.com/QO7qfZ4jai

A three-storied building has collapsed in Patel Compound area in #Bhiwandi, Thane.

10 people have died & almost 20 are feared trapped under the debris, 11 rescued so far.#BhiwandiBuildingCollapse #Maharashtra pic.twitter.com/8o3fsfk7ZA