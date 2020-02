Catinca Roman a acceptat provocarea. Cum arată naturală, după ce s-a demachiat în direct

"Şi eu îmi pun poze pe reţelele de socializare fărăm make-up. Nu ştiu dacă arăt foarte bine demachiată. Nu vreau să distrugeţi industria machiajului, că ne place, o adorăm. Ni se golesc băile după, nu e ca la farmacie sau la magazinul de cosmetice", a mărturisit Catinca Roman.

"S-a supărat, dar nu ştiu de ce, că n-avea motiv"

Catinca Roman a vorbit şi despre relaţia cu sora ei, Oana. Vedeta a declarat că nu s-a certat cu ea, pur şi simplu s-a îndepărtat de ea, fără să cunoască motivul.

"Eu nu consider că m-am certat cu Oana. Poate s-au răcit relaţiile din partea ei, din partea nu s-au răcit, e tot sora mea. Nu am mai vorbit cu ea pentru că nu a mai răspuns, nu a mai sunat. S-a supărat, dar nu ştiu de ce, că n-avea motiv. Cu mama vorbesc o dată la două zile. Nu am sunat-o, după problemele cu soţul ei. Nu vreau să mă bag. Fiecare îşi aranjează viaţa după cum îşi doreşte.

Cred că dacă eşti persoană publică, trebuie să te aştepţi ca la un moment să se intre în viaţa ta intimă, dar asta nu înseamnă că cei care o fac, greşesc. Trebuie să îşi asume urmările", a declarat sora Oanei Roman.

Catinca Roman recunoaşte că a fost hărţuită sexual

Catinca Roman, fiica lui Petre Roman, a făcut o dezvăluire şocantă pe o reţea de socializare. Aceasta povesteşte, în cadrul unei campanii, cum a fost hărţuită sexual. Ea a relatat câteva dintre momentele trăite şi explică cum s-a simţit în acele momente îngrozitoare.

Pe internet a apărut hastagul #metoo, care îndeamnă femeile să povestească experienţele traumatizante pe care le-au avut cu hărţuirea. Şi fiica cea mare a lui Petre Roman, Catinca Roman, a povestit experienţe care au traumatizat o.

"Nici nu ştiu cu ce să încep: profesorul de la şcoală, care mă pipăia la meditaţii, muncitorii de pe stradă cu gesturile obscene, tipul dubios din autobuz care profită de aglomeraţie şi se lipeşte de tine sau şeful care se presupunea de amant la întâlnirile în doi şi apoi mă submina în toate felurile posibile la întâlnirile cu întregul colectiv? Sunt multe de povestit...Trăim într-o societate cu mentalităţi medievale, greu de schimbat. Din acest motiv, nu trebuie să mai tăcem", scrie Catinca Roman.

