Cauciucuri de iarnă 2020. Greşeala pe care o fac toţi românii! Ce prevede Codul Rutier, când se schimbă anvelopele de iarnă

Cauciucuri de iarnă 2020. În mai multe zone ale țării zăpada s-a așternut pe șosele. Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii, în caz contrar puteți plăti amenzi uriașe.

Pentru a conduce regulamentar, schimbarea anvelopelor, din cele de vară în cele de iarnă, este esențială la sosirea sezonului rece și a zăpezii pe drumuri. "Legea cauciucurilor de iarnă" a intrat în vigoare în 2011, iar toți cei circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei sunt obligați să aibă anvelope de iarnă.

Sursa citată mai arată că anvelopele de iarnă se identifică ușor, datorită prezenței pe laterale a literelor M și S, sub forma: „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia ,,all seasons”.

Anvelopele de iarnă sunt construite din cauciuc special pentru a oferi o aderentă adecvată atunci când temperatura scade sub 7 grade sau carosabilul este acoperit de zăpadă, gheaţă ori polei.

Anvelopele all-season sau mixte nu sunt asimilate anvelopelor de iarnă, potrivit RAR.

Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pe timp de iarnă conform Ordonanţei OG 5 /2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată şi legală este inscripţia literelor M şi S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S, din nou conform Ordonanţei de Guvern nr. 5/2011.

„Menţionăm însă că din punct de vedere tehnic anvelopa all season nu este recomandată pentru utilizarea pe tot parcursul anului în ţări cu o climă că a României, acestea fiind destinate mai degrabă unor ţări cu o climă mai temperată”, precizează RAR.

„Chiar dacă drumul este uscat, se pot întâlni porţiuni unde există risc de formare a poleiului, de aceea, nu conduceți, chiar și pe distanţe scurte, dacă autovehiculul nu este echipat cu anvelope de iarnă", transmite Poliția.

Anvelopele de vară folosite în timpul iernii, când șosele sunt înghețate, îi pot aduce șoferului o pendalizare de la 9 la 20 de puncte de amendă, suma fiind cuprinsă între 1.305-2.900 de lei.

„Iarna și-a făcut deja simțită prezența în unele părți ale țării. Șoferii care circulă pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei trebuie să aibă montate la mașină anvelope de iarnă. Dacă circulă fără astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de până la 2.900 de lei. Pentru a face o alegere cât mai corectă în momentul în care vorbim despre acest gen de cauciucuri, vă prezentăm un ghid despre anvelopele de iarna și cât de multă siguranță ne oferă pe un carosabil alunecos", se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Atenție, șoferi. Amenzi de minimum 1300 de lei pentru români. Ce pățesc șoferii în trafic din acest moment

Service auto

„Este sancţionată conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Amenda pentru fapta menţionată este prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv între 1.305 şi 2.900 de lei) și se va reține certificatul de înmatriculare/înregistrare al autoturismului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație", menționează sursa citată.

Un alt motiv este pentru a evita situațiile în care ne punem în pericol. Diferența dintre anvelopele de vară și cele de iarnă este una foarte mare, fiind că în momentul în care cineva conduce cu anvelopele de vară pe un drum cu zăpadă sau mâzgă, autovehiculul va patina.

„Este extrem de important ca șoferii să schimbe anvelopele pentru simplul motiv că între noi, cum conducem și pământul acesta, există o singură legătură fizică, care este anvelopa. Aderența ei, capacitatea de a opune rezistență frecării este dată de tipul anvelopei. Dacă eu am o anvelopă de vară și am condiții de iarnă, cu temperaturi foarte scăzute, caciucul din anvelopă va pierde foarte mult din aderență și frecțiunea va fi foarte mică între ea și sol pentru că nu este gândită pentru temperatură scăzută și nu are acele tăieturi pe care le vedem pe anvelopele de iarnă”, declară Vlad Macarie, director tehnic al firmei de anvelope din Cluj, Adax Com, pentru Monitorul de Cluj.

Când trebuie șoferii să își schimbe cauciucurile de vară?



Titi Aur, expertul în conducere defensivă, a vorbit recent despre importanța cauciucurilor de iarnă în trafic. Potrivit acestuia, șoferilor le este recomandat să schimbe cauciucurile de vară când afară temperatura asfaltului este constant sub 6 grade. Cauciucurile de iarnă au o aderență mult mai bună și atunci când plouă, deci cel mai bine este ca șoferii să le schimbe chiar din toamnă, pentru a fi siguri că le vor avea echipate la prima zăpadă.

„Apar, bineînţeles, acele comentarii cu privire la toamnă şi primăvară, când o zi e frig, o zi cald, şi tot aşa. Facem un compromis! Schimbăm cauciucurile când afară avem constant sub 6 grade! Nu există o dată impusă. Legea spune că dacă eşti fără cauciucuri de iarnă când e zăpadă afară, eşti vinovat! Chiar şi în cazul unui accident, dacă tot ce ai făcut a fost să nu ai aceste cauciucuri eşti vinovat.

Un cauciuc de iarnă are aderenţă mai bună şi când plouă. Practic, în perioada de toamnă putem să ne asumăm să le schimbăm mai din timp, fie şi doar din motivul că la prima zăpadă vor fi cozi kilometrice la vulcanizări. Prima zăpadă poate veni pe 5-6 octombrie sau în ianuarie, nu ştim!", a spus Titi Aur, potrivit dcnews.ro.

Procesul de schimbare al anvelopelor

Procesul de schimbare al anvelopelor este unul destul de complex, dar nu durează atât de mult timp cât ne-am aștepta. Schimbarea tuturor celor patru caciucuri din cele de vară, în cele de iarnă, se poate face în 40-45 de minute.

Astfel, primul lucru care trebuie făcut este ridicarea autovehiculului cu un cric auto (echipament de ridicare), după care se scoate roata de la mașină. Ulterior, se demontează cauciucul de pe jantă și se asigură dacă janta este funcțională, fără a fi întoită sau fisurată.

Mai apoi, se ia cauciucul de iarnă și se montează pe janta respectivă. După efectuarea acestui lucru, se trece la echilibrare roții.

Printr-un aparat de echilibrare se verifică dacă roata nu este dezechilibrat. Aparatul respectiv rotește roata, lucru prin care se poate observa dacă este total funcțională, prezentând sau nu anumite vibrații. Pentru a anula acele vibrații, se adaugă niște greutăți de plumb, după care se montează înapoi pe mașină.

„Anumite vibrații pot ajunge ulterior la volan și ne pot deranja foarte tare în rulare. Când le punem în aparat, le anulăm echilibrându-le și punând niște mici greutăți de plumb în anumite zone unde ne indică aparatul, pentru a asigura o funcționare bună a anvelopei. Ulterior, luăm aceste roți și le montăm pe autovehicul”, spune directorul tehnic.

Pentru a schimba anvelopele într-un mod cât mai eficient, se folosește și un lichid de lubrifiere pentru care mecanicului i se permite să schimbe mai ușor anvelopa.

„Este un lichid special care permite o mult mai ușoară ficțiune între suprafețe și ne permite să demontăm mai ușor anvelopa de pe jantă și ulterior să montăm anvelopa nouă înapoi pe jantă. E un lubrificator mai special pentru că ulterior el trebuie să întărească atunci când autovehiculul pornește, să nu se învârtă janta”, adaugă Vlad Macarie.

Cât te costă să schimbi anvelopele?

În funcție de fiecare mașină, prețurile pentru schimbarea anvelopelor poate să difere, o mașină cu o dimensiune mai mică, având prețuri mai scăzute decât în cazul unei mașini cu o dimensiune mai mare precum un SUV.

Astfel, pentru un autovehicul cu o dimensiune normală, prețurile pentru achiziționarea unei anvelope oscilează între 150 – 350 lei. În schimb, în cazul mașinilor mari (precum un SUV sau jeep) prețurile unei anvelope încep de la 400 de lei și pot ajunge chiar la 1.000-1.500 de lei pe anvelopă.

Dacă ai deja anvelopele și trebuie să plătești doar manopera, schimbarea unei roți oscilează între 30-40 de lei pe roată. Procesul include demontare, dejantare, echilibrare, montare la loc.

„E un cost mic având în vedere că îl facem doar de 2 ori pe an și dacă e să îl punem în context, e mai puțin decât pe un plin de carburant și ne oferă siguranța rulării în continuare în condiții bune”, susține Vlad Macarie.