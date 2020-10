Cazanciuc îi cere demisia lui Orban: "Să îşi asume numirea la şefia Combaterii Spălării Banilor a unui falsificator"

Președintele interimar al Senatului susține că numirea în fruntea unui instituții cheie a statului a unei persoane percheziționate pentru fals intelectual reprezintă o problemă de securitate națională.

”Sa nu uitam ca, incepand cu luna ianuarie a acestui an, Oficiul are atributii de monitorizare si blocare in timp real a tranzactiilor financiare asupra carora exista suspiciuni de spalare de bani sau finantare a terorismului. De ce s-a facut o astfel de numire si in ce masura situatia a afectat interesele si parteneriatele strategice ale Romaniei? Numirea in fruntea unei institutii cheie a statului roman a unei persoane perchezitionate astazi pentru fals intelectual reprezinta o problema de securitate nationala", a scris Cazanciuc, pe Facebook.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică, au efectuat în această dimineață o perchiziție domiciliară în municipiul Râmnicu Vâlcea, în casa șefului Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga.

"Persoana in cauza este cercetata pentru inducerea si mentinerea in eroare a mai multor institutii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente. Facem precizarea ca, in baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetata a ocupat o functie importanta in cadrul unei institutii publice, activeaza in cadrul unor institutii de invatamant superior, iar in prezent detine o functie publica de rang inalt", a informat Politia Romana.