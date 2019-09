CAZUL CARACAL. Noi plângeri penale, răsturnări de situaţie în anchetă după prelevarea noilor probe de ADN

Bunicul Luizei a explicat că au depus o plângere la Parchetul General, însă avocatul familiei, Tonel Pop, a refuzat să spună împotriva cui a fost depusă această plângere.



"Nu pot să vă spun exact. Sunt nişte plângeri, care sunt făcute la domnia sa. Situaţia a degenerat. Noi am venit şi am spus că la acest moment, dacă se va continua cu astfel de teroare, pur şi simplu Parchetul General, instituţiile statului se destabilizează. (...) Procurorul general nu poate să intre în dosarul cauzei, dar când instituţia statului este în pericol prin unele chestiuni administrative sau de conduită care nu este normală, legală sau care instigă populaţia sau care revoltă populaţia, atunci managerii acestei instituţii din statul român, CSM, ministrul Justiţiei, inclusiv procurorul general, trebuie să ia măsuri. Vom vedea măsurile", a declarat avocatul familiei Melencu.



Tonel Popa a precizat că tot luni se vor întâlni şi cu ministrul Justiţiei, Ana Birchall. Monica Melencu a mers luni la Institutul Naţional de Criminalistică pentru a i se preleva probe biologice în vederea unei noi expertize ADN.



La ieşirea din sediul IGPR, Monica Melencu s-a plâns că a fost forţată şi umilită de un comisar de poliţie să dea probe pentru expertiză.



"Am fost umiliţi, am fost forţată pur şi simplu. M-am răzgândit, nu am vrut să dau acest test. Nu îmi plac regulile care s-au pus aici. Nu s-a lăsat să ne explice despre ce este vorba. Comisarul a luat foc şi, pur şi simplu, m-a ameninţat", a spus Monica Melencu, la ieşirea din sediul IGPR.



Avocatul acesteia, Tonel Pop, a adăugat că, în momentul în care şeful laboratorului a început să îi explice mamei Luizei despre cum va decurge procedura de recoltare, a intervenit un comisar de poliţie, care l-a ameninţat pe şeful laboratorului să înceteze.



"Dânsa a venit să respecte hotărârea judecătorească. Şeful laboratorului de criminalistică a început să îi explice doamnei, cu o hârtie, cu nişte scheme, ce înseamnă ADN, ce vor să îi facă. În momentul în care şeful laboratorului a început să dea amănunte, atunci comisarul Ciobanu a spus că dânsul dirijează ancheta şi nu l-a mai lăsat pe şeful laboratorului, i-a interzis să mai dea o explicaţie. Proba a fost prelevată. (...) Nu l-a lăsat pe şeful laboratorului să explice, l-a ameninţat. Domnul comisar Ciobanu, şeful Secţiei 4, a intervenit într-un mod brutal, agresiv verbal şi l-a ameninţat", a susţinut avocatul.



DIICOT a solicitat săptămâna trecută ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care să se stabilească profilul genetic (ADN) în cazul Luizei Melencu, dar şi pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dincă, suspectul crimelor de la Caracal.



Gheorghe Dincă a afirmat, la audieri, că a ucis-o pe Luiza Melencu. Pe 18 septembrie, DIICOT anunţa că oasele descoperite în zona de lizieră de pe terenul Staţiunii de cercetare şi dezvoltare agricolă Caracal provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani, alta decât Alexandra Măceşanu.