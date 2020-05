Cazul Marica, la scară mult mai înaltă. Un milionar şi-a părăsit iubita cu care era de 5 ani, pentru cea mai bună prietenă a ei

Daca Marica a fost prins in ”ofsaid” cu sotia unui bun amic, Leclerc a parasit-o in conditii asemanatoare pe fata cu care si-a impartit viata din 2015 incoace.

Mai exact, componentul Scuderiei Ferrari si-a oficializat zilele trecute relatia cu Charlotte Sine (20 de ani), fiica unui potent afacerist din Monte Carlo, director general la compania care detine inclusiv celebrul cazinou din Principat. Legatura amoaroasa dintre cei doi exista de mai mult timp, la nivel de zvonuri, confirmarea venind abia acum printr-o fotografie comuna postata de Charlotte pe contul de Instagram, potrivit Sport.ro.

Ceea ce este interesant, este faptul ca noua muza a lui Charles Leclerc a intrat in viata pilotului prin intermediul fostei iubite a acestuia. Este vorba despre italianca Giada Gianni, cea care, incepand din 2015, a stat in spatele ascensiunii lui Leclerc in Marele Circ al Formulei 1.

Charles a parasit-o pe Giada anul trecut, motivand ca are nevoie sa se concentreze exclusiv pe activitatea sportiva, insa gurile rele au aruncat vina asupra lui Charlotte.

Ce spune Ciprian Marica, după ce toată ţara l-a văzut cu soţia unui prieten

Marica are şi o explicaţie pentru acest incident, care a zguduit showbizul, dar, cel mai probabil şi familiile protagoniştilor. Fostul atacant spune că de ceva timp el ar fi pus la cale înființarea unei asociații din care ar fi urmat să facă parte mai mulți sportivi cu greutate. Iar faptul că ar fi condus asociația din funcția de președinte ar fi deranjat extrem de tare.

Mai mult decât atât, clipul ar fi fost lansat și cu scopul de a compromite o eventuală „candidatură” a sportivului – din poziția de președinte al respectivei asociații – la portofoliul de ministru al Tineretului și Sportului, funcție la care Ciprian Marica ar visa de ceva vreme.

”A avut un scop precis. Discreditarea lui Ciprian. Nu e nimic întâmplător. Se pregătea să devină ministrul Sportului și cu această filmare s-a dorit pătarea imaginii lui. De când s-a aflat de asociație și de dorința lui Ciprian de a ajunge în funcția de ministru al Tineretului și Sportului s-au încercat tot felul de manevre. El ne-a povestit că totul a fost premeditat pentru a-i compromite imaginea”, a dezvăluit o persoană din anturajul lui Ciprian Marica.