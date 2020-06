Cazul morţii lui George Floyd declanşează un tsunami. Încă trei poliţişti implicaţi în moartea acestuia au fost arestaţi

Uciderea lui George Floyd a declanşat zile de tulburări în SUA, protestatarii cerând să se pună capăt brutalităţii poliţiei împotriva afro-americanilor, manifestaţii dezvăluind o furie mocnită în legătură cu rasismul şi metodele dure de aplicare a legii. Acuzaţiile vin în întâmpinarea uneia din principalele revendicări ale membrilor familiei lui Floyd, care au spus că, pentru ei, justiţia înseamnă ca toţi poliţiştii implicaţi în decesul acestuia să fie traşi la răspundere.

"Pentru familia lui Floyd, pentru comunitatea noastră dragă şi pentru toţi cei care ne privesc, spun că George Floyd a contat, a fost iubit, familia sa a fost importantă, viaţa sa a fost valoroasă şi vom căuta să se facă dreptate pentru el şi pentru dumneavoastră", a spus procurorul general de Minnesota, Keith Ellison, într-o conferinţă de presă.

Ellison a evidenţiat cât de dificil poate fi să condamni poliţişti cu o conduită necorespunzătoare în SUA şi a recunoscut că drumul care urmează s-ar putea dovedi "dificil". El a cerut comunităţii să aibă răbdare, în contextul în care echipa sa a lucrat pentru a construi un dosar solid. "Facem dreptate prin orice mijloc legal şi etic pe care îl avem la dispoziţie", a mai declarat el.

Derek Chauvin, care riscă până la 40 de ani de închisoare sub acuzaţia de omor de gradul doi, a fost filmat în timp ce a apăsat cu genunchiul pe gâtul lui Floyd timp de aproape nouă minute. Alţi doi poliţişti par să fi fost cu genunchiul pe spatele bărbatului, în timp ce un al patrulea stătea în apropiere, ţinându-i la distanţă pe trecători.

Nu exista niciun semn că Floyd s-ar fi opus reţinerii şi a fost auzind strigând după ajutor, spunând că nu poate să respire. O autopsie independentă a concluzionat că a murit de asfixiere. Nu este clar cum acuzaţiile împotriva poliţiştilor, care vin în mare măsură în întâmpinarea solicitărilor familiei lui Floyd, vor afecta mişcarea de protest de la nivel naţional.

Toţi cei patru poliţişti au fost demişi în urma decesului lui Floyd, la 25 mai în Minneapolis, Minnesota.

He called out for his mama. George Floyd needs justice. People like these policemen are supposed to protect America? Everyone, no matter their skin colour, deserve to be treated as a human. #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/hQs9TcaqPw