Articol publicat in: Societate

Cazul unei românce dispărute în Italia, elucidat după 20 de ani. Femeia a fost dată la porci de către soţul ei, criminal în serie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Cazul unei românce dispărută în anul 1999 a fost elucidat. Cadavrul femeii a fost găsit într-o fermă veche de porci. Vinovat de crimă se face chiar bărbatul acesteia care a mai omorît alte două femei. Foto: spynews.ro Anchetatorii au găsit o unghie ce apariținea femeii dispărute, iar polițiștii au concluzionat că bărbatul și-a ucis toate soțiile, inclusiv pe Virginina Mihai, pe care a tranșat-o și a dat-o la porci, scrie spynews.ro. Poliţiştii au găsit și o drujbă în ferma de porci, despre care se crede că a fost folosită la măcelărirea trupurilor neînsuflețite. Crima a fost dificil de rezolvat, pentru că bărbatul, care s-a dovedit a fi criminal în serie, a murit în urmă cu opt ani. Citeşte şi BOMBĂ în CAZUL CARACAL. O altă fată rupe tăcerea: fiica lui Gheorghe Dincă a dus-o la produs în Italia VIDEO Femeia avea 41 de ani pe vremea când a dispărut și bărbatul a susținut pe atunci că femeia a luat un tren și a fugit de acasă, dar afirmațiile sale nu au putut fi probate. Bărbatul nu a fost pedepsit pentru faptele sale, pentru că a decedat în 2011, pe când nimeni nu știa cum le-a omorât pe femei. loading...

