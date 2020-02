Ce a apărut pe pagina de Facebook Kola Kariola. Mesajul care i-a dat peste cap pe iubitorii de animale

"Trenulet a plecat.... Nu exista cuvinte sa descrie durerea Elenei si a lui Marius. Nu exista cuvinte sa descrie cat de mult a insemnat pentru ei Trenulet.

Va rog din suflet, din respect pentru durerea lor, pentru cateva zile sa ii lasati sa se odihneasca! Cateva zile macar mesageria paginii sa nu mai se umple de mesaje, telefoanele lor sa nu mai sune, email-urile sa nu mai curga. Nu sunt roboti, sunt oameni. Prea UMANI pentru lumea asta.

Trenulet era catelul in jurul caruia se invarteau toate in viata lor. De la cafeaua de dimineata bauta langa el, la planurile facute pe ziua respectiva la cafea, la veselia pe care o aducea atunci cand se juca fericit si linistit, la supararile cand Tren devenea stresat de multimea de catei care se perinda prin casa lor, catei care si ei la randul lor aveau nevoie de ei. Sunt multe de spus, cuvinte prea putine si sarace in descriere. Va rog! Va rog sa ii lasati sa-si planga catelul de suflet!", scrie pe pagina de Facebook Kola Kariola.