Ce aduce BUN 2020, în funcţie de ZODIE?

Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a fost si felul in care va fi. Uneori va fi nevoie o confruntare intre vechi si nou pentru ca formele vechi care nu mai sunt necesare sa dispara si tot ce e nou si inovator sa se instaleze confortabil, devenind noua noastra realitate. Se anunta tranzite astrale nu mereu confortabile dar ele contin o forta potenta uriasa. Daca ne asumam activ rolul pe care vrem sa il jucam in modelarea lumii ce va sa vina, testele traite in 2020 vor avea rezultate benefice si vor cultiva in noi o noua putere dar si noi abilitati de folosit in relatiile cu ceilalti.

De-a lungul intregului an 2020, intreaba-te ce ai nevoie sa eliberezi din structurile vietii tale ca sa creezi spatiu pentru ce conteaza cu adevarat pentru tine, pentru noul TU, pentru ca se anunta a fi disponibil un potential urias dar necunoscut pe masura ce intram colectiv in era lui Jupiter si Saturn uniti in semne de aer ce vor defini o noua realitate, fie ca vrem fie ca nu.

Iata principalul cadou al anului 2020 pentru fiecare zodie:

Ce aduce bun 2020 pentru BERBEC

In acest an vei face o impresie fabuloasa asupra altora nu doar pentru ca este vremea ta sa culegi roadele dar si pentru ca planeta norocului, Jupiter, Marele Benefic, se afla in varful hartii tale, fapt ce creste exponential reputatia ta ! Este cu siguranta randul tau ca numele sa iti straluceasca in notorietate si apreciere. Este vorba de o perioada de 10 ani in care nu ai mai fost asa de favorizat la acest aspect. Asteapta-te la promovari, premieri, recompense si adulatia semenilor tai. In plus, pentru 6 ultimele luni din 2020, coordonatorul tau Marte iti va creste energia intens, facandu-te super focusat, super incarcat si super perseverent. Da, chiar privesti o reteta pentru succes!

Ce aduce bun 2020 pentru TAUR

Doua zone ale vietii tale vor primi o portie mare de crestere in 2020. Prima este tot ce are legatura cu calatoria si cu a avea conexiuni de orice tip cu tari straine. Da, vei primi cele mai bune oportunitati de a calatori in 2020 pe care le-ai primit in ultimii 10 ani ! A spune ca te vei duce in varii locuri este o exprimare blanda si insuficient de relevanta fata de predispozitia favorabila pe acest domeniu, pentru ca, de fapt, acestea iti vor expanda experienta asupra lumii. A doua zona favorizata in 2020 este tot ce inseamna a invata mai mult, a te instrui mai mult, cu beneficii directe ulterioare. Cine stie, te poti reintoarce pe bancile scolii intr-o forma sau alta. Poti participa la unele cursuri, poti invata o noua limba. Sigur insa iti vei expanda orizontul, este clar.

Ce aduce bun 2020 pentru GEMENI

Anul 2020 va fi un an mult mai bun pentru tine din punct de vedere financiar pentru ca vei deveni mai instarit prin bogatia si resursele altora. Poti mosteni bani sau bunuri. Poate castiga mai multi bani partenerul tau, ceea ce indirect este beneficiu si pentru tine. Poti primi o suma de bani inapoi de la cine ti-o datora. Poti fi eliberat de un credit. Oricare ar fi cazul, te vei simti mai bogat in 2020 din pricina unei influente externe. Te vei simti si mult mai pasionat de relatiile tale personale. Da, in ultimele sase luni ale anului, asteapta-te sa fii super activ cu prietenii si grupurile de care apartii sau vei apartine, poate si intr-un mod competitiv. Poate ca vei fi parte dintr-un club care are anumite aspiratii ridicate?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO