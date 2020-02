Ce ascunde familia lui Gheorghe Dincă. Mesaje codate şi urme şterse de soţia monstrului de la Caracal

"Familia primeşte mesaje prin mai multe surse, la vorbitor, prin mesageri. Sunt mulţi oameni care duc vorba. Ştiu cam ce se poate face şi cum funcţionează un penitenciar.La audierile familiei lui Dincă, eu am ştiu că mai are câteva cartele şi le-am cerut. Am spus că vreau telefoanele acestor indivizi , să arate numerele cu care au vorbit între ei. Dincă avea în telefoanele lui numerele nevastei. " , a declarat Tonel Pop.

Citeşte şi: Gheorghe Dincă, ordine clare pentru membrii familiei: "Nu vorbiţi cu nimeni nimic"

Se pare că familia monstrului de la Caracal a ascuns mai multe numere de telefon, special pentru a nu fi ascultate. Aceştia au declarat că au pierdut cartelele sau nu mai sunt funcţionabile, iar autorităţile au crezut cele spuse de aceştia.

Interceptat la vorbitor, Gheorghe Dincă apelează la noi tertipuri pentru ca ordinele destinate membrilor familiei să rămână departe de urechile anchetatorilor. Potrivit stenogramelor, Dincă le-a dat mai multe sfaturi familliei. Cu toate că în ultima lună monstrul de la Caracal a fost mutat în penitenciarul de maximă singuranţă de la Craiova, acesta continuă să ţine legătura cu familia prin intermediul avocatului său care îi aduce colete şi îi transmite mai multe mesaje din partea familiei.

Soţia lui Gheorghe Dincă, chemată de urgenţă la DIICOT

Soţia lui Gheorghe Dincă va fi chemată la DIICOT pentru a fi audiată într-unul din dosarele disjunse din cazul Caracal. În perioada următoare, Elena Dincă se va prezenta în faţa procurorilor fiind vizată într-un dosar pentru trafic de persoane, conform România TV.

Elena Dincă este vizată într-un dosar de trafic de persoane, în care trebuie lămurite mai multe aspecte, aceasta va fi audiată faţă în faţă cu Gheorghe Dincă deoarece aceştia au avut declaraţii în contradictoriu. Soţia lui Gheorghe Dincă a mai fost audiată de către procurorii DIICOT, în luna august a anului 2019, când a oferit autorităţilor detalii incendiare despre perioada pe care a petrecut-o alături de soţul ei, chiar în casa groazei.