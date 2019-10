Articol publicat in: Educatie

CE DREPTURI AU ELEVII. Pot fi pedepsiţi cu teme suplimentare sau pot fi daţi afara din clasă?

Toţi elevii ar trebui să îşi cunoască drepturile, dar si obligatiile pe care faţă de instituţia de invatamant. Aveţi mai jos 5 drepturi ale elevilor, intens dezbatute in unităţile de învăţământ. Foto: portalinvatamant.ro 1. "Iesi afara" - au profesorii voie sa dea elevii afara de la ore? Daca elevii deranjeaza ora, sunt in cazuri in care profesorii vor sa ii dea afara, scrie portalinvatamant.ro. Au voie? Raspunsul este "nu". "In unitatile de invatamant sunt interzise masurile care pot limita accesul la educatie, cum ar fi [...] interzicerea participarii la cursuri", este mentionat in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Citeşte şi BĂTAIE ca-n ringul de box, în faţa unei şcoli din Suceava! Două femei şi-au cărat pumni şi picioare pentru un loc de parcare 2. Pedepsele - cum pot fi pedepsiti elevii? Elevii primesc note doar pe evaluarea cunostintelor – scaderea notei la o anumita materie ca mijloc de pedepsire a elevilor este interzisa. De asemenea, nu pot primi absenta decat in cazul in care nu sunt prezenti la ora – absenta nu poate fi trecuta ca pedeapsa. 3. "Stai inauntru" - pot fi tinuti elevii obligatoriu in scoala? Conform Statutului Elevului, art. 15, k) "[elevilor le este interzis] sa paraseasca perimetrul de invatamant [...] cu exceptia elevilor majori. Prin urmare, minorii nu vor fi lasati sa iasa din scoala, insa elevii majori pot iesi cand vor din petrimetrul scolar, iar paznicii sunt obligati sa le permita parasirea scolii. 4. Temele - li se pot da teme excesive elevilor? In 2016 a fost emis un ordin privind temele pentru acasa. "Timpul necesar realizarii temelor pentru acasa este de cel mult 2 ore [pe zi], insumand toate disciplinele", prevede art 1 (3) al ordinului. De asemenea, art. 9 precizeaza ca "se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsa (cantitate mare de teme, exercitii repetitive)". 5. Ora de religie - este obligatorie? Ora de religie este optionala. Conform Legii Educatiei Nationale, art. 18 (2), "inscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisa". De asemenea, este mentionat faptul ca "elevilor care nu frecventeaza ora li se vor asigura activitati educationale alternative in cadrul unitatii de invatamant". Sanctiunile care pot fi aplicate elevilor sunt: - observatie individuala

- mustrare scrisa

- retragerea bursei

- mutarea la alta clasa

- preaviz de exmatriculare

- exmatriculare

