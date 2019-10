Ce explicaţii a dat ofiţerul care a condus intervenţia din clubul Colectiv

"Am dat faţă în faţă cu o situaţie pe care nu am mai întâlnit-o. Nu suntem pregătiţi în şcoli pentru dezastre şi nici nu suntem roboţi. Am fost anunţaţi pentru un incendiu, nu anunţaţi că ar fi câteva sute de oameni care nu pot ieşi dintr-o incintă sau mari arşi", şi-a motivat Orlando Şchiopu ieşirea din urmă cu patru ani.

El a spus că, acolo, pompierii a trebuit să verifice dacă se mai manifestă incendiul, dacă era stins, dacă se mai putea propaga şi să mai salveze "ce mai era de salvat".

"Era mult mai important să scot toţi oamenii din acea incintă, să îi evacuăm la ambulanţe", a afirmat el.

El a menţionat că iniţial s-au deplasat cu 3 autospeciale de stingere, fiind chemate succesiv şi alte echipaje. "Procedurile de intervenţie s-au respectat", a susţinut el.

Şchiopu a spus că s-au organizat în scopul salvării.

"În interiorul clubului sunt pompieri care caută. Nu se văd pe imagini. (...) Toţi pompierii care au fost acolo au acţionat cum au putut mai bine", a mai spus el.