Ce s-a întâmplat cu Eugen Ţiereanu, medicul rezident care l-a salvat pe Florin Busuioc, prezentatorul meteo Pro TV, la Craiova

Tânărul a primit o veste foarte bună. El a fost angajat ca medic specialist pe Cardiologie Interventionala din cadrul clinicii de Cardiologie din Craiova, judetul Dolj, alături de alţi doi specialişti.

În noiembrie anul trecut, Florin Busuioc a făcut infarct imediat după ce urcat pe scenă, într-o piesă de teatru. Un bărbat i-a acordat primul ajutor și a fost apoi transportat de urgență la spital.

Medicii Eugen Țieranu, Paul Trașcă și Emilia Goanță l-au operat pe actor, iar primul dintre ei este cel care i-a montat stentul. Deși a fost dificilă, intervenția a durat doar 10 minute și i-a salvat viața lui Busuioc.

„Nu sunt un erou, sunt un medic, un om normal, care n-a făcut altceva decât să-și facă meseria. Nimic mai mult. Este meseria noastră, o facem cu plăcere, ori de câte ori suntem solicitați, la orice oră din zi sau din noapte. Pentru asta am învățat carte și pentru asta ne-am pregătit", spunea medicul Eugen Țieranu.

Florin Busuioc, la doi ani după ce a suferit un stop cardio-respirator

"Știi cum e omul. Într-adevăr, probabil, avem chestia asta cu: „nu mi se întâmplă mie, „las-o că trece!, „nu are ce să mi se întâmple, dar uite că se întâmplă. Așa e povestea, n-ai ce să-i faci. Mie mi s-a șters complet din minte ziua respectivă, de dimineță până seara. Era soția mea acolo când m-am trezit și mi-a explicat (n.red. Florin Busuioc a suferit un infarct).

Pentru un fumător să renunțe la viciu este… minunat! Eu personal n-am avut niciun fel de apăsare, n-am avut niciun fel de problemă, m-am lăsat imediat de fumat. S-o lași mai moale cu restul, hai să zicem că nu e chiar plăcut, dar e necesar. Oricum, era multă agitație, era complicată viața respectivă și normal că a trebuit s-o las mai moale și… am lăsat-o.

Îmi lipsește programul de dimineață, ca să fiu sincer. Eram foarte legat, foarte strâns de acel program. Acum, în pandemie, vin la muncă și dimineața: două săptămâni pe lună", a declarat Florin Busuioc pentru Viva.ro.