Ce salariu primeşte un barman la Mamaia. Nimeni nu se aşteaptă la această sumă: "Am fost ieri la un interviu"

„Am fost ieri la un interviu.. jale pot spune de început. Am fost la un interviu în Mamaia, pentru postul de Barman. Am primit una din cele mai jalnice oferte . Barman, program 24/24 SALARIU 1500 de lei…

Voi chiar nu sunteti întregi? Cum sa dai 1500 de lei unui Barman cu un program 24/24, adică o norma normală de lucru, plus încă o norma, raportat la programul de 24/24. 360 de ore cu 1500 de lei ???”, a scris Dragoș pe grupul de bamani și ospătari.

Tânărul își dorește ca toți angajatorii care oferă astfel de salarii să nu găsească personal. „De asta nu aveti personal si va treziți la jumătatea luni Iulie ca nu aveti personal. Sper ca toti acesti angajatori sa nu isi găsească nici un angajat. Sa lucrați voi pe 1500 de lei. SA VA FIE RUSINE!!!!!”, a mai scris Dragoș.

Antreprenorii de pe litoral, despre redeschiderea teraselor

Decizia Guvernului de a redeschide terasele pe litoral începând cu 1 iunie i-a luat prin surprindere pe antreprenori. Aceștia spun că nu sunt suficiente trei zile pentru amenajarea teraselor și beach-barurilor și că, cel mai probabil, totul va fi gata abia pe 15 iunie, odată cu redeschiderea restaurantelor.

Proprietarii de hoteluri și terase de pe litoral nu sunt pregătiți să deschidă de luni, 1 iunie.

„Suntem pregătiți să deschidem terasele, dar nu așa din scurt. Era bine dacă aveam o predictibilitate, pentru că acum, pentru proprietarii de terase, de beach-baruri, va fi foarte greu ca în trei zile să vină și să activeze tot sistemul. Foarte important este momentul 5-8 iunie, atunci când vor fi Rusaliile și când de obicei pe litoralul românesc vin foarte mulți români", a declarat la Digi24 Cristian Bărhălescu, vicepreședintele Asociației Patronale a Agențiilor de Turism din România.

Cristian Bărhălescu a semnalat și o altă problemă: cuantumul chiriilor pentru plaje, în condițiile în care administratorii pierd din clientelă din cauza obligației de a asigura distanțarea fizică a șezlongurilor.

„Este o discuție foarte aprinsă și pe tema chiriilor legate de aceste plaje, pentru că în acest moment sunt obligați să plătească pentru toată suprafața, dar 20 % se pierde și apoi 30 % pentru distanțare socială și pentru a oferi loc pentru cei care vin cu prosopul propriu, care trebuie lăsat la liber. Și, în acest moment, statul nu a anunțat că prin Direcția de Ape Dobrogea Litoral va reuși să-i susțină pe cei care plătesc chiriile sau să reducă într-un fel chiriile", a precizat Bărhălescu.

El spune că litoralul nu este pregătit deocamdată pentru deschidere. „Vor fi doar câteva care se vor deschide. Noi ne uităm chiar acum la plaja care este în spatele meu și putem vedea beach-baruri care sunt demolate, altele în construcție, se montează umbrele. Cu siguranță nu toți vor fi în măsură să fie pe 1 iunie cu ele pregătite și gata de a primi turiștii. Dar cu siguranță vom avea suficiente umbrele și șezlonguri pentru câți turiști vin acum, chiar la început de iunie", a spus reprezentantul ANAT.