Ce se întâmplă dacă ai scoasă casa la licitaţie de către bancă sau recuperatori de creanţe şi cum poţi să te aperi

Creditele acordate romanilor mai ales in perioada 2006-2009 au inceput de ceva vreme sa-si arate “coltii” impotriva debitorilor. Nu de putine ori auzim de termenul "executare silita". Este echivalentul din penal cu “urmarirea penala”, pentru ca asa cum o infractiune pune in pericol libertatea celui ce o savarseste, in civil executarea silita pune in pericol intergul patrimoniu al unui debitor. Din nefericire foarte multi care fac asemenea imprumuturi nici nu stiu ca desi nu au ipotecat imobilul pentru a lua un credit, daca nu mai platesc acel credit pot fi executati silit chiar si pe imobilul ce nu face obiectul contractului.