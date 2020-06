Ce se întâmplă după moarte! Mărturia a şase persoane care au revenit la viaţă

Există, desigur, o mulțime de teorii populare despre viaţa de după moarte, dar cât de adevărate sunt? Singura idee pe care o avem sunt relatările de la oameni care au fost morți medical, apoi au fost resuscitați.

1. Ca și cum ai citi o carte

În urmă cu cinci ani, monitorormonkey a suferit o intervenție chirurgicală majoră în timpul căreia a avut o hemoragie, ceea ce l-a determinat să fie mort pentru câteva minute. Acesta susţine că viaţa de după moarte seamănă mai mult cu o carte, vizualizând frangemente din ea.

"M-am trezit în ceea ce părea spațiu, dar nu existau stele sau lumină. Nu pluteam, eram doar acolo. Nu eram fierbinte sau rece, flămând sau obosit - doar un fel neutru pașnic. Știam că există lumină și dragoste undeva în apropiere, dar nu aveam nicio dorință sau nevoie să mă duc imediat la ea. Îmi amintesc că m-am gândit de-a lungul vieții mele, dar nu a fost ca un montaj. a fost ca şi cum am dat peste o carte și fragmente au ieșit aici și acolo. Oricare ar fi fost, mi-a schimbat gândurile cu privire la câteva lucruri. Mi-e teamă să mor, dar nu mă îngrijorează ce se întâmplă după aceea", a povestit acesta.

2. Întâlnirea cu cineva drag

Schneidah7 a fost aruncat de pe motocicleta sa, în timp ce conducea cu 80 km/h și se afla în moarte clinică când a fost dus la spital. În timp ce era întins pe drum, aşteptând să vină ambulanţa, şi-a amintit de cineva drag care îl încuraja mereu.

"Îmi amintesc doar că mă aflam pe trotuar și lucrurile se mişcau încet și negru. Singurul motiv pentru care nu am adormit a fost din cauza unui moment bizar în care am auzit pe cineva care striga: Haide frate, ridică-te. RIDICĂ-TE! Atunci cineva mi-a lovit casca (care, practic, mi-a fost spulberată tare pe cap).

Când am deschis ochii l-am văzut pe fratele meu ghemuit pe trotuarul de lângă mine. Acest lucru a fost ciudat pentru că fratele meu a murit din cauza unei supradoze în urmă cu câțiva ani. Alt lucru pe care mi-l amintesc este acela că se uita la ceas şi spune aceva de genul "Vor fi aici curând", iar apoi s-a îndepărtat.

Mi-aș dori să pot oferi mai multe detalii, dar sincer nu îmi amintesc mare parte din incident și totuși am probleme cu memoria ca urmare a accidentului."

3. O grădină

În timp ce mulți utilizatori au descris "moartea" lor ca fiind ca un gol, IDiedForABit a avut o experiență foarte diferită după o reacție alergică care i-a făcut inima sa se oprească.

"Îmi amintesc de senzația de a fi smulsă de cineva, extrem de lent, ca şi cum aş fi trasă pri apă în întuneric. La un moment dat s-a estompat și mă aflam îmntr-o grădină. Nu era plin de flori, doar praf și iarbă neplăcută. Exista un loc de joacă în mijloc și doi copii care alergau în jurul lui. Un băiat și o fată.

Este dificil de descris, dar am avut senzația că pot alege dacă vreau să stau sau să plec, dar de fiecare dată când încercam să mă întorc am fost ținută pe loc. M-am gândit la toate motivele pentru care voiam să mă întorc şi când am pus problema că nu vreau să-i abandonez mama, am plecat. Am revenit în corpul meu. Inima mea se oprise timp de șase minute."

4. Lovitură de somn

Ca adolescent, TheDeadManWalks a trecut prin luni de chimioterapie când nasul lui a început să sângereze incontrolabil. Din cauza unei infecții cu sepsis și Clostridium difficile, starea lui s-a agravat și a alunecat în moarte, pe care o descrie frumos.

"Cea mai rea parte din toate, privind înapoi, este cât de pașnic poate părea. Este ca și cum ai vrea să apeși butonul de amânare de la alarma la 7 dimineața."

5. S-a făcut de râs

Pe altburger69, moartea nu l-a împiedicat să glumească.

"Am avut un atac de cord anul trecut și mi s-a oprit inima de trei ori în camera de urgență. Aparent, de fiecare dată când m-au resuscitat, m-am trezit și le-am spus asistentelor câte o glumă diferită de fiecare dată.

6. Nu există nimic după

În urma unui accident de motocicletă, respirația și pulsul lui Rullknuf s-au oprit. După două minute, prietenul său a reușit să-l resusciteze.

"Pentru mine a fost doar o oprire. Fără vise, fără viziuni, doar nimic. Aparent am întrebat de zece ori ce s-a întâmplat și se pare că trebuie să fiu fericit să trăiesc în ziua de azi."