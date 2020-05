Ce spune Arhiepiscopia Tomisului despre slujba de Înviere din această noapte şi despre declaraţia BOR

Purtătorul de cuvând al Arhiepiscopiei Tomisului susţine că va fi odovania Învierii, adică sfârşitul sărbătorii Învierii. De asemenea, acesta susţine că mulţi credincioşi au simţit o tristeţe sufletească deoarece nu au putut să participe la slujbe religioase în această perioadă.

"Așa cum prevede Cartea de slujbă, va fi odovania Învierii, adică sfârșitul sărbătorii Învierii, care este oarecum asemănătoare în conținut ca slujba Învierii, la care adăugăm doar chemarea de a veni să ia Lumină pentru credincioșii care doresc și nu au avut posibilitatea în noaptea de Paști. Mulți credincioși au avut această tristețe sufletească, faptul că nu au putut săvină la biserică, să se bucure de comuniunea cu ceilalți, plus spovedania și împărtășania care perioada stării de urgență a fost ceva mai dificilă", a spus el.

Eugen Tănăsescu a declarat faptul că slujba se va desfășura în aer liber, credincioșii trebuie să poarte mască de protecție și se va respecta distanța de doi metri între credincioși.

„Nu neașteptăm la același aflux de credincioși cum ar fi fost de Înviere. Nu este contexul de așa natură, nu e zi de mare sărbătoare, poate de aceea mulți nu au înțeles ce este cu această slujbă. Nu este o invenție a Arhiepiscopiei Tomisului". Nu am înțeles de unde atâta frământare în presă și chiar acuze gratuite la adresa arhiepiscopiei și a ÎPS Teodosie", a spus acesta, adăugând că și alte biserici ortodoxe din Europa au luat această decizie.

Biserica Ortodoxă Română spune, însă, că „adevărata slujbă a Învierii Domnului din acest an" a avut loc, iar decizia Arhiepiscopiei Tomisului de a oficia slujba este ,luată exclusiv în virtutea principiului autonomiei eparhiale şi asumată integral doar de ierarh şi de acest for bisericesc local".

„Decizia Permanenței Arhiepiscopiei Tomisului referitoare la oficierea, în noaptea de 26 spre 27 mai, a slujbei numită „Odovania Învierii" și a Sfintei Liturghii la miezul nopții, clerul acestei eparhii urmând a chema credincioșii să primească Lumina Învierii ca în noaptea de Paști, este una luată exclusiv în virtutea principiului autonomiei eparhiale și asumată integral doar de ierarh și de acest for bisericesc local", arată BOR într-un comunicat de presă.

„Noi ne-am asumat-o, când am decis pentru eparhia noastră, normal că noi am decis, nu a decis și patriarhia pentru noi. Acel cuvânt cred că se referă doar la exclusivitatea alegerii noastre, ca for bisericesc local", spune Tănăsescu.

„Putem discuta de 'adevărata slujbă'. Cred că dl Bănescu (purtătorul de cuvânt al BOR, n.r.) a vrut să spună că slujba de Paști a fost de Paști și să nu confundăm cu aceasta, că s-a făcut o confuzie. Dar și slujba din seara aceasta e foarte reală, e prevăzută de tipicul bisericesc. Cred că a vrut să explice logic ce trebuie să înțelegem cu toții. Noi, la Constanța, am decis, tocmai în virtutea acestei atonomii relative eparhiale, și normal că nu și-a asumat-o altcineva", a spus purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.