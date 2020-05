Ce vedetă din showbizul românesc a moştenit 500.000 de euro. A decis să se mute în Spania

Ultimii ani au fost extrem de buni pentru Marian Niculae, liderul trupei Haiducii. Acesta s-a căsătorit în 2018 cu o tânără superbă, Roxana, are concerte pe bandă rulantă, iar recent a primit cadou de la soacra sa o proprietată impresionantă în Spania, pe Costa del Sol, considerată una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță din Europa.

Vila, estimată la aproximativ 500.000 euro, are 3 dormitoare (fiecare cu baie proprie), un living urias, precum și o piscină impresionantă. Cântărețul și soția sa s-au hotătât să închirieze vila în timpul sezonului estival, motiv pentu care lucrează de zor la renovarea acesteia. Cei doi se află în Benalmadena (Costa del Sol) încă din luna februarie.

„Toată renovarea a fost făcută de noi doi. Ne pricepem și ne-a făcut o mare plăcere. Initial trebuia să stăm o lună aici, însă ne-a prins pandemia de coronavirus și nu am mai plecat. Și pentru că am avut mai mult timp, am revonat mai mult decât plănuisem initial. Ne dorim să ne primit invitații într-un mediu deosebit, să aibă la dispoziție toate facilitățile pentru a se bucura de o vacanță de vis. Vila se află la 15 kilometri de aeroportul din Malaga și sunt o mulțime de locuri splendide pe care românii le pot vizita. Întreaga proprietate se poate inchiria cu 230 euro euro/noapte. Am muncit cu tot sufletul și suntem tare entuziasmați, avem emoții mari", a declarat Marian, pentru Impact.ro.