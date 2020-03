Prefectul de Timiş şi inspectorul şcolar, ceartă pe închiderea şcolilor de teama COVID-19. Remarci rasiste la adresa fetei infectate

PRESSALERT.ro a difuzat o înregistrare cu dialogul purtat, sâmbătă, de inspectorul școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu, cumnata lui Sorin Grindeanu și prefectul de Timiș, fosta liberală Lililana Oneț, pe tema închiderii școlilor din județ. Înregistrarea a ajuns pe un grup de Whatsapp al secretarilor de școli, fiind trimisă de Aura Danielescu.

Potrivit înregistrării, inspectorul general a informat-o pe Liliana Oneț că ”părinții sunt disperați doamna prefect, școlile sund disperate. Nu mai găsim materiale să ne igienizăm clasele” și a cerut închiderea tuturor școlilor din județ pentru trei zile.

Discuția s-a aprins când s-a ajuns la cazul elevei de la Liceul de industrie Alimentară din Timișoara, Aura Danielescu afirmnd că ”contacții s-au plimbat, și spunea doamna director de la ”Vicotr Babeș” că putea să fie pozitiv mult înainte de a fi depistați și învestigați de noi”.

Prefectul de Timiș a susținut că ” fata asta putea să fie pozitivă și din alt mediu, nu numai de la școală. Înțeleg că este tot dintr-o familie de romi. Eu am mari suspiciuni că aceste familii nu se cunoașteau între ele și nu s-au văzut și în alte situații(…) Dar nici nu mai contează că nu mai are rost să suspicionăm nimic”.

Aura Danielescu a susținut că elevii, deși se vindecă rapid, ”pot răspândi cu maximă ușurință acest virus. Se poate ca într-o săptămână să nu mai controlăm nimic la nivel de județ. Vă rog să acceptați să suspendăm în toate școlile”.

Oneț i-a replicat că ”discutăm luni, în ședința de comitet județean de urgență.(…) S-a discutat mult, vineri, pe acest subiect și de asta m-am și îmbolnăvit că atât am discutat despre acest subiect că am înnebunit. Eu nu am nicio certitudine că aceste 14 zile copiii vor sta acasă. În aceste 14 zile, acești copii sunt mai cotrolabili în mediul școlar decât să umble pe la mall, pe la cinematografe, pe nu știu unde și să contamine mult mai multă lume dacă, Doamne ferește, e ceva. Dumneavoastră aveți certitudinea, îmi oferiți vreo garanție că, dacă închidem școlile 14 zile, toți acești copii din școlile din Timișoara, vor sta izolați la domiciliu? Dacă dumneavoastră îmi dați această garanție, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dați-mi această garanție”.

Inspectorul general i-a replicat că și în actuala situație elevii se întâlnesc în cafenele sau la mall.

Enervată că este contrazisă, Liliana Oneț, după ce a anunțat-o că se sfătuiește cu Raed Arafat și ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a spus Aurei Danielescu ”faptul că vă isterizați, nu ajută, nici pe noi, nici pe directorii de școli” și după un scurt schimb de replici i-a închis telefonul pe motiv că are de lucru pe tema coronavirusului.