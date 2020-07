Cel mai bun job pentru tine in functie de zodie

Te-ai nascut sa fii bogat? Un sondaj realizat de catre CareerBuilder.com printre 9.000 de angajati a scos la iveala faptul ca persoanele nascute in Scorpion, Leu, Taur si Rac sunt cele mai bine "cotate" – cu un venit mediu de peste 100.000 de dolari pe an, in timp ce Capricornii si Varsatorii au cele mai mici venituri – 35.000, anual. Chiar daca este putin probabil sa fim cu totii milionari, macar sa avem job-urile care ne ofera cele mai multe satisfactii. Iata cele mai bune locuri de munca pentru semnele zodiacale.