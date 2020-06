Cel mai periculos criminal în serie din România împarte pachete pe stradă. Speră să fie iertat de mama sa pentru toate relele făcute

Cu ocazia Sâmbetei Morţilor, acesta a decis să împartă pachete mai multe persoane în numele mamei sale. Fostul condamnat la 99 de ani de închisoare speră să fie iertat de mama sa pentru toate lucrurile rele pe care le-a lăsat în urmă.

"A fost Sâmbăta Morţilor şi am decis cu cineva apropiat să mă duc la mormânt la mama mea. Am făcut nişte pachete pentru a împărţi la câţiva amărâţi de acolo. Sper că, de acolo de unde e ea, să mă ierte pentru ce am făcut, să mă ierte pentru că nu am ascutat-o, să mă ierte că nu m-am ţinut de şcoală şi să mă ierte pentru tot răul pe care l-am lăsat în spate" , a spus Csampar în videoclipul urcat pe YouTube.

Marius Csampar a fost eliberat după 22 de ani pentru bună purtare. Acesta a făcut o cerere de liberare condiționată în urmă cu câteva zile. Cel cunoscut drept "vânătorul de oameni" s-a aflat la a treia analiză a comisiei, fiind recompensat de 20 ori cu suplimentarea drepturilor și de 16 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior. A participat la programe educative și a obținut 139 de zile-câștig ca urmare a muncii prestate.

Între 1994 și 1997, Marius Csampar a ucis şase persoane şi avea doar 22 de ani când a fost condamnat la închisoare pe viață. A comis prima crimă la 16 ani. În doar patru ani avea să ucidă nu mai puțin de șase persoane. A acționat, de fiecare dată, de unul singur, când avea de gând să omoare. Este bănuit și de alte cazuri rămase cu autor necunoscut. De când se află după gratii, de 21 de ani, a fost vizitat o singură dată, de unul dintre frați.

Prima victimă a fost o femeie. Așa a început lungul șir al crimelor, în decembrie '93. Câteva luni mai târziu, a ucis un bărbat care nu a vrut să-i dea bani. A urmat un prieten care voia să-l toarne.