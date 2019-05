Cele mai bune modalitati sa-ti ceri scuze

Atunci cand ai gresit si iti ceri iertare este important sa o faci intr-un mod in care persoana in fata careia ai gresit sa simta ca esti sincer. In caz contrar, scuzele tale vor face mai mult rau decat bine. Pentru ca pana la urma toata lumea stie ca sinceritatea este mai imprtanta decat vorbele pe care le rostesti in asemenea momente.