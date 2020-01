CONCERTELE ANULUI 2020. Celine Dion concertează la București pe 29 iulie, pe Arena Națională

În 2020 sunt confirmați căvor veni în România următorii artiști: Lara Fabian, Tarja Turunen, Bruce Dickinson, trupa Papa Roach, cântăreaţa fado Mariza, grupul Pink Martini, contrabasistul Avishai Cohen, trupa thrash Machine Head, Toto Cutugno, Celine Dion, grupurile Clutch şi Amon Amarth, Phil Anselmo şi violonistul David Garrett, informează news.ro.

Cântăreaţa de origine belgiană Lara Fabian va concerta pe 14 ianuarie, la Cluj-Napoca, iar pe 3 februarie la București.

Tarja Turunen, fostă solistă a grupului Nightwish, va prezenta concertul „360 Degrees. The Best of Tarja”, pe 23 ianuarie, la Circul Metropolitan Bucureşti (Globus).

Trupa alternative rock The Mono Jacks îşi va lansa al treilea album de studio într-un concert care este programat pentru 8 februarie, la Arenele Romane.

Bruce Dickinson, solistul trupei britanice Iron Maiden, va fi prezent pe 8 februarie, la Sala Radio, pentru un dialog cu fanii. Evenimentul „What Does This Button Do? An Evening With Bruce Dickinson” va dura 2 ore, timp în care muzicianul va discuta cu fanii despre cariera lui, despre perioada petrecută departe de Iron Maiden, despre pasiunea pentru avioane, bere, scrimă şi nu numai.

Trupele nu metal şi rapcore Papa Roach şi Hollywood Undead vor concerta, pe 3 martie, la Arenele Romane.

Cântăreaţa portugheză de fado Mariza va reveni în Capitală pentru a concerta pe 7 martie, la Sala Palatului.

Trupa poloneză de progressive rock Riverside va urca pe scena Quantic pe 12 martie. Pe 13 martie, grupul va concerta la Cluj-Napoca.

Grupul norvegian progressive rock Green Carnation şi trupa stoner suedeză Truckfighters se numără între artiştii vor concerta în premieră în România la cea de-a patra ediţie a SoundArt Festival, pe 14 şi 15 martie.

Pianistul Richard Clayderman va prezenta „Le Belle Epoque” în două concerte programate pentru 14 şi 15 martie, la Ateneul Român.

Grupul Firma propune în martie un desfăşurător special pentru lansarea albumului „Deşteptarea primăverii”.

Tudor Gheorghe va prezenta concertul „Risipitorul de frumuseţi”, tot în martie, la Sala Palatului.

Grupul Pink Martini va reveni, de asemenea, în concert la Bucureşti, pe 30 martie.

Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band vor concerta pe 20 aprilie, la București.

Grupul american Machine Head este anunţat că va cânta la clubul Quantic pe 12 mai, în cadrul turneului aniversar „Burn My Eyes”.

Trupa timişoreană Cargo va marca a 35-a aniversare printr-un show la Arenele Romane, programat în data de 16 mai.

Cântăreţul şi compozitorul italian Toto Cutugno va cânta la Sala Palatului, pe 29 mai.

SAGA Festival, din lineup-ul căruia vor face parte peste 150 de artişti, în special DJ-i, va avea loc în zilele de 5, 6 şi 7 iunie, în parcul Izvor din Bucureşti.

Maximum Rock Fest este programat pentru 13 şi 14 iunie, la Arenele Romane.

Neversea 2020 va avea loc pe plajă în Constanţa în perioada 2 - 5 iulie.

Cea de-a opta ediţie a Electric Castle Festival va avea loc între 15 şi 19 iulie, la Bonţida (judeţul Cluj). Printre primele trupe anunţate se numără Twenty One Pilots, Foals şi The Neighbourhood.

Trio-ul italian Il Volo, omagiu adus tenorilor José Carreras, Plácido Domingo şi Luciano Pavarotti, va concerta pentru prima dată în România, pe 15 iulie, la Sala Palatului din Bucureşti.

Festivalul ARTmania, ajuns la a 15-a ediţie, va avea loc în zilele de 24 şi 25 iulie, în Piaţa Mare din Sibiu. Primele nume anunţate pentru ediţia de anul viitor sunt Amon Amarth (Suedia), Clutch (SUA), Cult of Luna (Suedia), My Dying Bride (Marea Britanie), Myrkur (Danemarca) şi The Vintage Caravan (Islanda).

Cântăreaţa canadiană Celine Dion va concerta în premieră în România, pe 29 iulie, pe Arena Naţională din Bucureşti. Evenimentul face parte din turneul mondial „Courage”, prin care artista îşi promovează cel de-al 27-lea album.

Festivalul Untold, ajuns la a şasea ediţie, va avea loc între 30 iulie şi 2 august, pe Cluj Arena.

Violonistul german David Garrett are programate două concerte anul acesta în România: pe 21 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti, şi pe 23 octombrie, pe BT Arena din Cluj-Napoca.

În 2019 au venit la București și în țară artiști ca: Godsmack, Ed Sheeran, Bon Jovi, Lenny Kravitz, Metallica, Florence and the Machine şi Deep Purple.

