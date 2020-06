Ceremonie impresionantă în memoria lui George Floyd. "Nu l-a ucis pandemia de coronavirus, ci pandemia de rasism" VIDEO

Cei care s-au adunat la North Central University au ţinut 8 minute şi 46 de secunde de reculegere, atâta timp cât George Floyd a fost ţinut la pământ de cei patru poliţişti din Minneapolis pe 25 mai. Activistul pentru drepturile civile pastorul Al Sharpton a ţinut un discurs în care a spus că este timpul „să spunem «luaţi-vă genunchiul de pe gâturile noastre»", citează BBC. El a cerut dreptate în acest caz. „Nu ne vom opri", a spus referitor la proteste. „Vom merge mai departe până ce vom schimba întregul sistem de justiţie". La aceeaşi ceremonie, avocatul Benjamin Crump a spus că „nu pandemia de coronavirus l-a ucis pe George Floyd, ci o alta - pandemia de rasism şi discriminare".

Membri ai familiei lui Floyd, pastorul Jesse Jackson, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, senatoarea Amy Klobuchar şi primarul oraşului Minneapolis, Jacob Frey, s-au numărat printre sutele de participanţi la ceremonie. La eveniment au participat şi actorii şi cântăreţii Kevin Hart, Tiffany Haddish, T.I., Tyrese Gibson şi Ludacris.

Unul dintre fraţii lui George Floyd a spus că este emoţionat pentru că „toţi aceşti oameni au venit să îl vadă pe fratele meu". „Este uimitor că a atins atât de multe inimi".

George Floyd, în vârstă de 46 de ani, a fost oprit de poliţişti pe 25 mai şi interogat cu privire la cumpărarea de ţigări cu bani falşi. O înregistrare video arată cum el a fost arestat şi, mai mult de opt minute, unul dintre ofiţeri a stat cu genunchiul pe gâtul lui, în timp ce Floyd repeta cu nu poate respira. Autopsia a arătat că el a murit din cauza asfixierii.

În multe oraşe din SUA au izbucnit proteste, iar manifestaţii de solidaritate au avut loc şi în ţări din Europa - Marea Britanie, Olanda şi Franţa, dar şi în Australia.

Cei patru poliţişti au fost concediaţi şi, iniţial, doar unul a fost pus sub acuzare - Derek Chauvin, care a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd timp de aproximativ 9 minute, este acuzat de crimă de gradul trei şi ucidere din culpă de gradul doi. Pe 3 iunie, a fost anunţat că ceilalţi trei ofiţeri au fost acuzaţi de ajutor şi complicitate la omor. Joi seară, cei trei s-au prezentat pentru prima dată în faţa judecătorului. Cauţiunea a fost stabilită la 1 milion de dolari, dar va fi scăzută la 750.000 de dolari dacă ei vor îndeplini mai multe condiţii. Chauvin urmează să apară în faţa Curţii luni.

Majoritatea demonstraţiilor care au avut loc în ultimele opt zile în Statele Unite au fost paşnice, dar în unele dintre marile oraşe ele au devenit violente.

George Floyd’s brother arrived at the Minneapolis memorial site and was surrounded by a large crowd that was “peaceful and respectful,” @sarasidnerCNN reports. https://t.co/XjjgPYZfK9 pic.twitter.com/uMxv8MmK3e