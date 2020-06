Ceremonie militară la castelul Windsor, pentru a marca ziua de naştere a reginei Elizabeth II

Ziua de naştere a reginei este normal pe 21 aprilie, dar a fost marcată în mod oficial în iunie. Din cauza pandemiei de coronavirus, parada militară care urma să aibă loc în centrul Londrei a fost anulată.

A fost prima apariţie oficială în public a reginei Elizabeth de după intrarea în izolare a britanicilor cauzată de pandemia de coronavirus.

În vârstă de 94 de ani, regina a asistat la o serie de exerciţii ale batalionului 1 al gărzilor galeze.

Regina Elizabeth a transmis în ultimele trei luni câteva mesaje de susţinere naţiunii, inclusiv discursuri televizate, o raritate. Însă până sâmbătă ea nu a fost văzută în public. La ceremonie, soldaţii au stat la distanţă unii de ceilalţi.

