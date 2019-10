CHAMPIONS LEAGUE. Rezultatele şi marcatorii meciurilor de MIERCURI. Vezi CLASAMENTELE

CHAMPIONS LEAGUE. Romanii nu au avut noroc miercuri seara, echipele lor fiind invinse destul de clar. Razvan Marin a fost rezerva neutilizata la Ajax, in duelul pierdut cu Chelsea, in timp ce Ianis Hagi a intrat pe teren in minutul 87 al intalnirii dintre Genk si Liverpool. Nicusor Stanciu a fost titular la Slavia in fata Barcelonei si a contribuit la golul cehilor, insa nu a putut evita infrangerea echipei sale.

CHAMPIONS LEAGUE. Iata rezultatele complete:

GRUPA E

Genk - Liverpool 1-4

Odey '88/ Oxlade-Chamberlain '2 '57, Mane '77, Salah '87

Salzburg - Napoli 2-3

Haaland '40 '72/ Mertens '17 '64, Insigne '73

Clasament: 1. Napoli 7p 2. Liverpool 6p 3. Salzburg 3p 4. Genk 1p.

GRUPA F

Inter - Borussia Dortmund 2-0

A marcat: Martinez '22, Candreva '88

Slavia Praga - FC Barcelona 1-2

Boril '50/ Messi '3, Olayinka '57

Clasament: 1. Barcelona 7p 2. Inter 4p 3. Borussia 4p 4. Slavia 1p.

GRUPA G

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg 2-1

Laimer '49, Sabitzer '59/ Rakitsky '25

Benfica - Olympique Lyon 2-1

Silva '4, Pizzi '86/ Depay '70

Clasament: 1. Leipzig 6p 2. Zenit 4p 3. Lyon 4p 4. Benfica 3p.

GRUPA H

Ajax Amsterdam - Chelsea 0-1

Batshuayi '86

Lille - Valencia 1-1

Ikone '90+5/ Cheryshev '63

1. Ajax 6p 2. Chelsea 6p 3. Valencia 4p 4. Lille 1p.