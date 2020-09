Mod de preparare Chec cu dovleac si ciocolata neagra

Cureti semintele dovleacului, il tai in felii potrivite si il coci in cuptorul preincalzit la 180°C, pentru 30 minute sau pana cand intepandu-l cu o furculita, aceasta patrunde cu usurinta in pulpa.

Scoti dovleacul din cuptor, il lasi sa se raceasca si ii cureti coaja. Pui pulpa dovleacului intr-o sita, unde o lasi sa se scurga bine.

Dai ciocolata pe razatoarea mare sau o tai in bucatele. Adaugi faina, praful de copt, scortisoara si nucile macinate.

Separi ouale si mixezi foarte bine albusurile.

Mixezi untul la temperatura camerei cu zaharul pana obtii o crema omogena. Adaugi galbenusurile si mixezi bine.

Adaugi si pulpa de dovleac bine racita si foarte bine scursa. Daca dovleacul nu a pierdut toata apa in timpul in care a stat in sita, il storci cu grija si abia apoi il adaugi peste crema de unt.

Adaugi mixul de faina in crema de unt si amesteci bine.

Incorporezi albusurile bine batute in aluat, amestecand cu grija, de jos in sus.

Torni aluatul in tava unsa cu unt.

Coci checul, in cuptorul preincalzit la 170°C, pentru 35-40 de minute, pana cand trece testul cu scobitoarea. Lasi checul sa se raceasca pe un gratar, apoi il tai felii.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI