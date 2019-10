Ingrediente Chec cu malai



– 625 gr iaurt gras



– 2 oua



– un praf de bicarbonat



– o lingura suc de lamaie



– 6 linguri de zahar brun



– coaja a 2 portocale



– faina de malai, cat cuprinde (aprox. 650 gr)



– praf de scortisoara, dupa gust



– un praf de sare



Mod de preparare Chec cu malai



Coaja a 2 portocale se taie cubulete mici si se fierbe in apa, cu o lingura de zahar brun, pana scade lichidul, apoi se lasa sa se raceasca. Se adauga intr-un castron, iaurtul, ouale, 5 linguri de zaharul brun, bicarbonatul stins cu lamaie, un praf minuscul de sare si coaja de la portocale stoarsa.



Se amesteca bine pentru omogenizare, apoi se adauga faina de malai, in ploaie, amestecand incontinuu, pana se obtine un amestec mai gros, dar care sa curga, si se toarna in tava pregatita cu hartie de copt pentru cuptor.



Se introduce in cuptorul incins, apoi se micsoreaza temperatura si se lasa sa creasca. Dupa 20 minute se controleaza daca este copt. Cand se intareste suficient, se intrerupe coacerea, se scoate din forma, si se pudreaza cu scortisoara, din plin.



Incearca si Cheesecake cu jeleu de struguri