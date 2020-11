Cheloo a stârnit hohote de râs la iUmor. Ce a păţit când a vrut să meargă la masaj erotic: "A început să mă ungă pe spate"

Artistul nu a avut nicio reţinere să povestească o întâmplare intimă din viaţa lui. Voia să aibă parte de un masaj erotic, însă a greşit locaţia. După aproximativ 15 minute petrecţiute acolo, Cheloo a înţeles că urma să i se facă masaj de relaxare şi a părăsit locaţia.

“Am fost la masaj și tipa a început să mă ungă pe spate cu chestii. Era masaj de ăla, aromoterapie. Eu credeam că era altfel de masaj, dar am greșit locul. Și, când am văzut că mă unge pe spate, am întrebat-o: «Asta-i tot? Altceva, nu?». Atunci m-am convins ce fel de masaj era, că nu era din ăla de care voiam. Am avut nevoie de 15 minute să mă prind și am plecat”, a povestit exigentul jurat de la “iUmor”.

Cheloo de la Paraziții, pe numele real Cătălin Ștefan Ion, are un venit consistent, chiar dacă în ultima perioadă nu a mai avut concerte pe fondul pandemiei de coronavirus.

Cheloo, jurat al emisiunii iUmor, încasează o sumă frumoasă de la Antena 1. Conform bilanțului anual depus la Ministerul Finanțelor, firma sa a încasat 200.000 de euro, o mare parte din bani provenind din salariul primit de la Antena 1. Astfel, Cheloo are un venit lunar de cel puțin 16.600 de euro.

Artistul colaborează cu Antena 1 din 2013, când a apărut în calitate de jurat la X Factor, iar în prezent face echipă cu Mihai Bendeac și Delia la iUmor.