Cine este Giany Jackson, tânărul de etnie romă care a ridicat în picioare publicul de la Românii au talent

Numele lui real este Giany Crăciun și are 16 ani, iar pe scenă i se spune Giany Jackson. Trăiește în București, are două surori și spune că a luat locul întâi la olimpiada pe țară. Vara trecută a participat la un concurs în Statele Unite ale Americii, iar prestația sa a fost impecabilă, motiv pentru care a și primit 5 medalii de aur. ”Pentru mine a fost un vis. Încă este și nu îmi vine să cred că am ajuns acolo. De fiecare dată când cânt, eu am o emoție în mine. Nu știu de ce, dar dacă nu am emoția aceea parcă nu transmit…”, spune artistul.

Giany Jackson a participat în perioada 12-23 iulie la World Championships of Performing Arts, care s-a desfăşurat la Long Beach- California, Statele Unite. Giany a obţinut nu mai puţin de 5 medalii de aur, una de argint și 4 plachete de aur la competiţia dedicată celor mai buni tineri artişti ai Lumii.

El s-a calificat, totodată, şi în finala prestigioasei competiţii care adună laolaltă pe cei mai buni tineri artişti din lume.

Deși pare de necrezut, Giany Jackson nu provine dintr-o familie de muzicieni, ceea ce l-a făcut pe Florin Călinescu să reacționeze. ”Nu pot să cred”, a spus juratul de la Românii au Talent. ”Tata e dezvoltator, mama casnică”, a completat Giany Jackson. ”Ce dezvoltă?”, a întrebat Florin Călinescu. ”Afaceri”, a răspuns tânărul clarinetist. ”Înseamnă că-i merge bine dacă mama e casnică”, a concluzionat Florin Călinescu. Apoi i-a transmis concurentului, în râsetele publicului: ”Sper că ți-ai încălzit muștiucul!”.

Daria Călugăru, al cincilea Golden Buzz la Românii au Talent

Vineri seara, la Românii au talent, Daria Călugăru i-a lăsat cu gura căscată pe Smiley și Pavel Bartoș, care i-au acordat Golden Buzz-ul și au trimis-o direct în semifinală.

Călugăru Daria Maria l-a șocat pe Smiley cu mișcările sale pe hoverboard. Coregrafia fără cusur i-a adus nu doar 4 de DA, dar și aprecierea tuturor pentru curajul și inventivitatea de care a dat dovadă și marele Golden Buzz oferit de Smiley și Bartoș.

Daria Călugăru are 12 ani și este din Hunedoara. "Acum un an, mi-am cumpărat un hoverboard. Inițial, m-am uitat să văd la ce se face în America, să imit. Apoi am început să am propriile scheme. Așa că pot să spun că sunt autodidactă. Mai sunt şi alţii care fac scheme, dar nu le includ în coregrafii. Totul este făcut de mine”, a explicat Daria pasiunea sa pentru hoverboard.

"Spun că eşti minunată, eşti extraordinar de frumoasă. Aduci ceva complet nou pentru mine. Nu am văzut niciodată coregrafii pe hoverboard", i-a transmis Mihai Petre.

"Daria, eşti fascinantă şi vreau să te aplaud pentru toate lucrurile astea, pe care tu le-ai descoperit intuitiv. Dincolo de faptul că eştio fată foarte frumoasă, eşti foarte deşteaptă, bravo!", a spus Andi Moisescu.

Florin Călinescu a întrebat-o pe Daria ce mesaj îi transmite piesa, iar ea i-a răspuns: ”Don’t let me down este un mesaj care-mi aduce aminte de bunicii mei și de speranța că ei sunt bine acolo lângă Dumnezeu”.