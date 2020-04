Cine este pacientul transferat în aceeaşi aeronavă cu ÎPS Pimen. Bărbatul are 10 copii şi este şofer profesionist

Lucian Covaliu a fost internat la Spitalul Județean din Suceava în data de 13 aprilie, iar următoare zi a fost transferat la Terapie Intensivă, deoarece starea sa de sănătate s-a agravat. Pe 15 aprilie, bărbatul a fost intubat, fiindcă nu putea respira singur.

Citește și: De ce a fost transferat ÎPS Pimen la Bucureşti: "Nu putem să asigurăm condiţii potrivite pentru tratarea unui pacient de vârsta sa"

Dorina Covaliu, soția pacientului, a declarat pentru adevarul.ro faptul că nu a cerut că bărbatul să fie transferat la București. Medicul a sunat-o în seara de 20 aprilie și i-a cerut acordul pentru transferul în Capitală.

“N-am cerut să fie transferat. Aseară (n.r. – luni) m-au sunat şi mi-am dat acordul, pentru că medicii au spus că există o şansă să fie într-o stare mai bună”, a explicat femeia.

În aceeași seară a ajuns la spital și ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, având simptome de coronavirus. Cei doi bolnavi au fost transferaţi la București cu aceeaşi aeronavă, fiind primii pacienți cu coronavirus transferaţi de la Suceava pe calea aerului.

Dorina Covaliu a vorbit ultima dată cu soțul său pe 14 aprilie. Bărbatul se afla într-o stare gravă, medicii așteptând ca acesta să răspundă tratamentului.

„Era în perfuzie, cu mască de oxigen. Când am văzut că nu-mi mai răspunde la mesaje, am sunat la spital şi mi s-a spus că nu mai poate să respire, nu-i mai funcţionau plămânii, așa că l-au intubat. Nu aveam cum să iau legătura cu el. Am încercat să mai sun, mi s-a spus că-i într-o stare grea, aşteaptă şi ei să răspundă la tratament, să ne rugăm pentru că ei fac până la un punct. Este nevoie de tată la copii”, oftează femeia.