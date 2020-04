De ce a fost transferat ÎPS Pimen la Bucureşti: "Nu putem să asigurăm condi'ii potrivite pentru tratarea unui pacient de vârsta sa"

ÎPS Pimen are 90 de ani, vârstă la care o infecție simptomatică cu coronavirus poate avea consecințe fatale. Generalul Oprea, doctorul militar care asigură conducerea spitalului sucevean, a încercat să facă lumină în situaţia transferului ÎPS Pimen.

El spune că aparţinătorii (colegii ÎPS Pimen - n.red.) şi medicul de sector au insistat ca pacientul să fie transferat la Iași sau la București.

Dr. Oprea adaugă, însă, că au fost şi motive mult mai întemeiate decât insistenţa apropiaţilor, cum ar fi condiţiile minimale pe care le oferă spitalul din Suceava în acest moment: "Nu am colectiv încadrat. Am pornit cu acest spital de la 10% capacitate. Acum suntem undeva la 60%. Nu avem oameni. Nu avem infirmiere, brancardieri. Sunt la rândul lor bolnavi și nu s-au întors încă. Avem 480 de pacienți la o capacitate de o mie de paturi și abia am putut asigura turele. Am avut probleme să asigurăm personalul medical și de Paște. Avem practic personal cât să facem față minimal".

