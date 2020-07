Ciolacu, despre legea carantinării: "Şi-au dat seama şi ei ca lucrurile nu pot rămâne aşa"

Preşedintele PNL a fost întrebat de ce discuţiile pe legea carantinării durează atât de mult şi nimeni nu oferă nici o informaţie despre forma în care va ajunge la vot.

"Nu este nici o secretomanie. Eu am vorbit acum 10 minute cu domnul Cazanciuc, sunt in comisia juridica, este a patra seara cand stau pana la 11. La ora 9 domnul presedinte urmeaza sa iasa sa spuna ce este modificat in lege. Raportul legii nu o sa fie votat in comisie fara sa fie pus in dezbatere publica.

Asta e diferenta, nu putem da o lege fara consultare, cum ar fi vrut domnii Orban si Iohannis sa faca.

Prima forma a legii puteau fi tinuti asimptomaticii oricat si fara sa aiba posibilitatea sa se adreseze unei instante.

Eu sunt trist ca Iohannis e incapabil sa vada realitatea. Guvernul sau a facut un proiect prost si dictatorial, o lege atat de importanta nu poate fi facuta in 24 de ore.

Inteleg ca s-au facut modificari la amendamentul doamnei Birchall (n.r. cel conform căruia copiii ai caror parinti sunt internati ar fi fost preluati de Protectia Copilului) . In forma de acum, de la Senat, este exclus. Doar in cazul in care copiii nu au nici un fel de rude vor fi preluati copiii de autoritati.

Parca preşedintele trebuie sa gaseasca neaparat pe cineva vinovat pentru o lege venita in ultimul moment, cand se stia de o luna.

Inteleg ca in cazul carantinarii bunurilor nu se pune problema, ca doar nu faci contrabanda cu COVID. A fost modificata inca de ieri respectiva prevedere. Inteleg ca domnul ministru al Sanatatii este si dansul de 6 ore in Comisia Juridica, si-au dat seama si ei ca lucrurile nu pot ramane asa", a declarat Marcel Ciolacu, preşedinte interimar al PSD.