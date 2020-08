Clanurile interlope din Diaspora ameninţă că vor răzbuna moartea lui Emi Pian. Alertă maximă VIDEO

Zeci de interlopi au participat la priveghiul liderului de clan ucis in Capitală. Poliția este in alerta maxima, mai ales ca interlopii atacați au promis răzbunare. Ministrul Marcel Vela a intervenit in acest caz si a transmis un mesaj tranșant interlopilor din diaspora care ameninta ca se vor intoarce in tara pentru razbunare, avertizând că aceștia vor avea parte de surprize neplăcute.