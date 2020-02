Claudia Pătrăşcanu, detalii ŞOCANTE despre relaţia cu Gabi Bădălău. "Dacă mă omoară, să ştiţi cine m-a asasinat"

Da, am mers şi la poliţie, pentru că am fost speriată, şi nu pot sta aşa, am doi copii, nu se ştie mâine poimâine ce se întâmplă cu mine după ameninţările dumnealui şi să nu se ştie de mine, nu, vreau să se ştie, căci dacă se întâmplă ceva cu mine, să se ştie! Eu am încredere în justiţie, în poliţie, nu cum zicea el: eu sunt şmecher, nu mi-a frică de nimic, pe ce se bazează? Normal că am fost la poliţie! că am doi copii şi dacă, Doamne-fereşte se întâmplă ceva cu mine. Eu ştiu foarte bine că sunt oameni influenţi şi puternici, dar cel mai puternic este Dumnezeu."