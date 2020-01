Gabi Bădălău, primele declaraţii despre relaţia cu Mădălina, fosta soţie a lui Gabi Enache: "Nu mă interesează"

"Nu mă interesează. Nu am ce să spun, nu-mi arde de nicio relaţie, nu-mi arde de nimic. Singura mea iubire sunt copiii mei. Normal că sunt singur şi o să mai fiu singur mult timp, pentru că nu-mi arde de altceva, mă concentrez pe creşterea copiilor", a spus Gabi Bădălău la Antena Stars.

Claudia a fost dată afară din casă, împreună cu cei doi copii

Claudia Pătrașcanu a vorbit despre divorțul neașteptat de Gabi Bădălău, bărbatul alături de care are doi copii. Invitată la un post de televiziune, cântăreața a dezvăluit că a fost data afară din vila din Bolintin Vale, unde locuia împreună cu soțul și cu micuții lor.

„S-a scris în presă că aștept avere și pensie alimentară că să-mi reconsolidez carieră… păi dacă ar fi fost așa… așteptăm nu?! N-am ajuns nici măcar la primul termen dat de către instanța pentru divorț.

Din fericire, nu am așteptări nici de la soțul meu, nici de la instanța! Ce așteptări aș putea să am dintr-un salariu minim pe economie al soțului meu??? Mi-am demarat singură proiectele pentru traiul și binele nostru. Îmi iubesc copiii cel mai mult pe lumea asta și tot ce fac , voi face pentru ei și pentru confortul lor, să le fie cel mai bine!!!!

După ce am fost dați afară din casă, tatăl copiilor mei nu a avut niciodată restricții să-i viziteze la domiciliul meu din Agigea, doar că i-a vizitat când a avut timp și dispoziție, că era drumul lung pentru el. Pentru confortul copiilor mei, de a fi mai aproape de tatăl lor și a nu mai fi supuși la naveta Bolintin-Agigea, am ales să ne mutăm la București, fără să aștept averi și pensii alimentare.

Nu am solicitat nimic pentru mine personal, NICIODATĂ, a fost alegerea soțului meu calea judecătorească. Acum, să decidă legea și orice va decide va fi tot pentru copiii mei, pentru că în primul rând ei merită TOT, pe lumea asta. Este normal că eu, că mama să fac ce-mi stă-n puteri pentru ei.

Până în prezent, consider că doar de liniște și pace au nevoie sufletele mele minunate, atât! Restul am eu grijă s-o ducem bine… până la pensia mea, nu până la a lor (din partea tatălui) ', este mesajul transmis de Claudia.

