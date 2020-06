Claudia Pătraşcanu, noi dezvăluiri şocante despre Gabi Bădălău. A fost bătută de mai multe ori de soţul său

Despre motivele divorțului, despre căsnicia eșuată și obstacolele pe care încă le întâmpină de când a plecat din casa fiului senatorului și s-a mutat împreună cu cei doi copii în Constanța, Claudia Pătrășcanu a povestit pentru emisiunea Show Blitz, de la Antena 3.

Claudia Pătraşcanu, terorizată de soţul ei, Gabi Bădălău, cu care se află în divorţ: "Îmi trimite mesaje de ameninţare şi intimidare"

Întrebată dacă este adevărat ce a scris presa despre scandalurile din familia sa și despre faptul că ar fi fost agresată fizic, Claudia Pătrășcanu a răspuns:

"Au fost. Vă dați seama, nu-mi face bine să mă gândesc și să-mi reamintesc de cele întâmplate, pentru că cumva am trecut peste și ușor-ușor sunt spre vindecare. Au fost lucruri grele, întâmplări urâte, dar tot ce s-a întămplat și fiind vorba despre o instanță, clar, se vor regăsi la dosar.

Am tot spus că lucrurile se vor schimba, că va fi bine, m-am tot rugat neîncetat, dar niciodată nu mi-am dorit ca eu și copiii să plecăm vreodată din casa unde ei s-au născut, unde ei au crescut, dar dacă așa s-a vrut ca noi să plecăm din casă... Pentru că am fost dați afară din casă, nu am plecat eu niciodată.

Și n-aș fi făcut lucrul acesta. Dar, dacă aș fi fost înțeleasă și s-ar fi dorit acel divorț. A fost mai ușor să spună: 'Vreau să dispari din casa aceasta'".

Claudia Pătrăşcanu şi Gabi Bădălău, divorţ cu SCANDAL

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au decis să divorţeze la începutul acestui an, după un mariaj din care au rezultat doi copii. Prima înfățișare va avea loc la Tribunalul Sectorului 6, iar lucruruile deja au degenarat!

Gabi Bădălău nu vrea să renunțe la ideea de a avea mai multe ore cu copii. Un alt motiv de scandal este și partajul averii celor doi, acest lucrui fiind pe rol la Tribunalul din Bolintin. Cele două înfățișări au loc la interval de cinci zile între ele în luna iulie.

Claudia Pătrăşcanu, detalii ŞOCANTE despre relaţia cu Gabi Bădălău. "Dacă mă omoară, să ştiţi cine m-a asasinat"

Primele înfățișări au avut loc anul trecut, în noiembrie, la Bolintin, când magistrații de acolo au dat o decizie temporară în ceea ce privește custodia celor mici în favoarea Claudiei, decizia fiind ca Nicolas și Gabriel, cei doi băieței ai cuplului, să locuiască cu mama la Constanța, iar în două weekend-uri să poată sta și cu Gabi Bădălău:

"În anii impari: în vacanţa de vară, patru săptămâni, respectiv primele două săptămâni din luna iulie şi primele două săptămâni din luna august, cu posibilitatea pentru reclamant de a lua minorii de la domiciliul mamei, urmând a fi aduşi la domiciliul pârâtei-reclamante din Agigea, cel mai târziu la ora 18:00".

Dacă în primă fază Gabi Bădălau a acceptat decizia, acum cere o nouă înțelegere între părți asupra orelor de vizită și a perioadei petrecute cu cei mici.