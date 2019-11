Claudiu Manda, prima reacţie după scandalul cu Viorica Dăncilă: Sunt exagerări

"Ce am citit şi eu foarte pe scurt, acum, apărute din Comitetul Executiv, de aici, sunt exagerări. Pot să vă spun tuturor: la Dolj, Viorica Dăncilă a ieşit pe locul întâi în turul întâi. La Dolj, Viorica Dăncilă va ieşi pe locul întâi şi în turul doi. Restul e cancan. (...) Eu nu pot să comentez ceea ce credeţi dvs. că aţi aflat pe surse. (...) Este exagerat ce a apărut până în acest moment în spaţiul public. La Dolj, doamna Dăncilă a câştigat, la Dolj doamna Dăncilă va câştiga", a arătat el într-o declaraţie de presă susţinută la sediul PSD.



De asemenea, Lia Olguţa Vasilescu a declarat că va conduce în continuare campania electorală a Vioricăi Dăncilă şi că este mândră de acest lucru. Totodată, a negat că şi-ar fi anunţat intenţia de a renunţa la această funcţie.

"Suntem foarte mobilizaţi şi vom câştiga aceste alegeri", a spus ea.



Întrebată dacă au fost discuţii aprinse în timpul şedinţei, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că fiecare şi-a spus punctul de vedere, în ideea obţinerii unor rezultate cât mai bune la alegeri. Ea a explicat faptul că a părăsit la un moment dat şedinţa, deoarece a dorit să confirme participarea la o emisiune tv.



"M-a şi alergat aici pe coridor domnul Manda ca să mă întorc la Comitetul Executiv", a replicat ea.



Ea a negat faptul că ar fi plâns în timpul şedinţei.



"Nu ştiu cine a dat aceste informaţii. Plâng foarte greu. Poate am avut lacrimi atunci când am văzut că am intrat în turul doi, dar au fost lacrimi de bucurie", a adăugat Dăncilă.