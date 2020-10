Clotilde Armand, noi declaraţii în scandalul fraudării alegerilor: "Dan Tudorache dă foc democraţiei pentru că a pierdut. E criminal!"

"La ultimul meu discurs, în calitate de candidată, am spus că lupta va fi fără milă şi până în ultima clipă. Am spus că nu mă las intimidată, am spus că trebuie să luptăm, că libertatea se câştigă luptând. trebuie să ai forţă. Eu eram rezervată, în sensul că ştiam că am câştigat. Aveam semnalele din stradă. Am fost prin toate secţiile de votare şi ştiam că stăm foarte bine, dar ştiam că adversarii noştri nu vor fi învinşi uşor. Votul trebuie să fie singurul instrument într-o democraţie. Dar se pare că nu. Mă aşteptam la asta", a spus Clotilde Armand.

"Noi ne-am dus acolo, dar nu am avut acces la biroul electoral de sector. Am revendicat, am spus că legea le permite candidaţilor să fie observatori şi până la urmă am avut câştig de cauză şi am putut să fim observatori. am fost acolo pentru a vedea cum se desfăşoară activitatea. Din punctul de vedere legal şi procesul electoral, lucrurile sunt foarte clare. Luni dimineaţa, la ora 6, ştiam toţi, şi noi şi PSD şi toate partidele care era rezultatul alegerilor".

Scandalul proceselor verbale

"Pocesele verbale semnate de toate delegaţiile partidelor s-au închis fără contestaţii. 166 de procese verbale de la toate secţiile de votare au fost semnate fără contestaţii şi marea majoritate au fost încărcate în sistem. S-au rezolvat micile discrepanţe de un vot-două voturi. Noi nu ştiam ce s-a încărcat în sistem. Procesele verbale spun care e rezultatul voturilor. Toată lumea a făcut numărătoarea paralelă, toată lumea ştia rezulatul votului în sectorul 1. Pe măsură ce s-au încărcat rezultatele şi le-am văzut pe site am putut verifica că ce s-a încărcat corespundea perfect. Câteva nu se închideau. Ori numărul semnăturilor nu corespundea cu numărul voturilor ori... câteva discrepanţe de câteva voturi. Aceste două trei voturi nu puteau să schimbe rezultatul final. Dacă s-ar fi încărcat ceva foarte diferit, asta era şi tentativa de fraudă. Vreau să fie foarte clar că de luni, de lora 6, toată lumea avea aceste procese verbale".

Clotilde Armand a spus că nu înţelege de ce Daniel Tudorache, primarul în funcţie al Sectorului 1, nu vrea să accepte rezultatul alegerilor şi faptul că a pierdut. Încearcă să creeze un haos, mai spune candidata dreptei.

"Acum avem rezultatul final pe site-ul AEP. Faptul că domnul Tudorache e în stradă, aici e contradicţia. El de trei zile ştie rezultatul votului, dar nu acceptă această înfrângere. Încearcă să creeze un haos ca să găsească o soluţie. Nu ştiu exact care e drumul pe care vrea să-l parcurgă, dar din punctul de vedere al procesului electoral, lucrurile sunt clare, sunt liniştită".

Armand a explicat şi de ce nu este de acord cu renumărarea voturilor.

"Pentru a permite renumărarea voturilor, trebuie o bază legală foarte clară. În cazul nostru au fost delegați ai partidelor în toate secțiile, toți au fost de acord asupra proceselor verbale, micile corecții au fost operate cu acordul tuturor delegaților. Toate aceste mici corecții s-au făcut cu acordul delegaților. Dacă luăm legea nu este niciun motiv de a renumăra voturile. Numărarea s-a făcut corect, niciun delegat nu a contestat, niciun partid nu a contestat. Jandarmeria a explicat că cei care erau în sală cu sacii erau autorizați, cei care au pus mâna pe saci erau membri ai biroului electoral de sector. Observatorii, care erau și candidați USR PLUS, nu au pus mâna pe saci. Așa a confirmat biroul electoral de sector

La BES lucrează personalul auxiliar de la primăria sectorului 1. Eu am văzut oameni care au intrat acolo, un tip trimis de adversarul meu PSD-ist, extrem de violent. Știa mereu unde sunt, țipa, urla, a fost și amendat de poliție. Acest om, angajatul lui Tudorache, intra și ieșea din BES, așa cum eu nu aveam acces. Clădirea aparține Primăriei, la etajul 2 este direcția de salubrizare, sediul de campanie al lui Tudorache este deasupra BES-ului. Avem un BES cu peste tot angajați ai primăriei, clădirea primăriei, camerele video ale primăriei

Vă dați seama de presiunea uriașă asupra acestui birou electoral de sector?".

E foarte clar că a fost o tentativă de fraudă la Sectorul 1 şi trebuie continuată ancheta în acest caz, a punctat Clodilde Armand.

"Cu toate astea, oamenii au făcut față. Era corect ca noi, candidații, să ne ținem rolul de observator pentru a contracara cumva această presiune enormă. Noi eram cu lecția învățată din 2016, atunci eram în afara BES. Așa am putut să ne sesizăm de problema cu procesele verbale. Este foarte clar o tentativă de fraudă, erau procese verbale completate parțial sau goale, aceste procese verbale nu se găsesc la primărie. Da, este o tentativă de fraudă care nu s-a întâmplat și care va trebui anchetată până la capăt.

Prioritatea noastră pentru țara noastră este să închidem acest proces electoral care s-a desfășurat corect, care nu are nicio neregulă. Aceste procese verbale corespund exact cu realitatea, când au fost numărate voturile, toți delegații sunt de acord. Orice temporizare nu folosește nimănui".

"Tudorache dă foc democraţiei pentru că a pierdut alegerile"

Primarul în funcţie al sectorului 1, Dan Tudodache, e iresponsabil şi dă "foc democraţiei, încrederii oamenilor" pentru că a pierdut alegerile, a mai declarat Armand.

"Eu ce văd în acest domn, el refuză total să recunoască înfrângerea, e gata să dea foc democrației, ce fac televiziunile aservite este pur și simplu criminal. E extrem de iresponsabil, o lipsă de responsabilitate cruntă, nu vom lăsa lucrurile așa. Să dai foc democrației, încrederii oamenilor în democrație, pentru că tu ai pierdut alegerile este criminal", a mai spus Clotilde Armand.