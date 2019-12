COD RUTIER. Ce cantitate de ALCOOL poţi consuma înainte de a te urca la volan

COD RUTIER 2020. În ultimii ani legea care reglementează circilația pe drumurile publice s-a schimbat de mai multe ori, iar din 2020 se schimba din nou Codul Rutier, din cauza numărului mare de accidente rutiere și de conflicte produse în trafic. Totodată au fost majorate amezile aplicate pentru diverse contravenții și au fost aplicate reguli mai drastice in ceea ce privește obținerea permisului auto. Guvernul, prin aprobarea Strategiei Naționale pentru siguranță Rutieră până in 2020 și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia si Poliția Rutieră vor să alinieze Codul Rutier normelor europene și să sporească siguranța in trafic.