Colegii Alexandrei şi Luizei, audiaţi de procurori

Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Continua audierile în dosarul dispariţiei Alexandrei şi Luizei. Procurorii vor merge la Caracal acolo unde îi vor audia pe colegii celor două fete dispărute. Procurorii DIICOT vor să știe detalii despre ultimele discuții pe care Luiza și Alexandra le-au purtat cu colegii, dar și ce prieteni aveau, potrivit România TV. Familia Alexandrei Măceşanu a cerut şi audierea iubitului fetei. Avocatul Aurel Moldovan a depus o cerere în acest sens la DIICOT. "Încă de la începutul audierii şi domnul Cumpănaşu a cerut audierea băiatului, pentru a ne spune exact ce s-a întâmplat în ziua de 24.07. Este drept că ar fi trebuit să facă procurorii această mişcare (...). Vrem să ştim ce discuţii a avut cu Alexandra în ziua respectivă, dacă ştie ceva", a spus avocatul Aurel Moldovan la România TV. Tânărul trebuia să se întâlnească cu Alexandra la liceu în ziua dispariției, însă nu s-au mai întâlnit pentru că Gheorghe Dincă a răpit-o. Iubitul a vorbit la România TV despre dispariţia Alexandrei. "Probail vor să afle cum a fost în ziua aceea. Urma să mă întâlnesc cu ea şi probail vor să afle ce urma să se întâmple în ziua aceea. Am vorbit cu ea doar atunci când a zis să ne vedem. Nu m-au anunţat că urmează să fiu audiat. (Dacă mă vor chema ... n.red.) mă voi prezenta. Nu cred că este moartă, nimeni nu crede. (Crezi că Dincă a dus-o undeva î străinătate? n.red.) Orice este posibil", a declarat iubitul Alexandrei la România TV. loading...

