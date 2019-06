Colici bebelusi. Ghid complet pentru parinti. Ce sunt, cat dureaza. Cum alini bebelusul cand are colici

Nu e vorba de o boala in sine, ci de o manifestare destul de frecventa. Mai toti sugarii vor trece prin aceasta etapa si, impreuna cu ei, si parintii deznadajduiti.

Desi colicile le afecteaza starea generala a micutilor, ele nu reprezinta un pericol pe termen lung.

Perioada colicilor este dificila pentru orice familie. La disconfortul resimtit de bebelus se adauga de fiecare data sentimentul de frustrare si neputinta al parintilor. Acestia nu stiu ce sa mai faca pentru a-si calma micutul. E important sa stii asadar ca aceste dureri abdominale sunt normale. Toata lumea trece prin asta. Si nu e cazul sa te invinovatesti ca faci tu ceva gresit sau ca nu ai suficienta grija de copilul tau. Inarmeaza-te cu calm si cu rabdare. Fii mereu blanda cu bebelusul cand plange. Doar asa veti putea trece mai usor peste aceasta etapa din viata lui.

Colici bebelusi. Cum iti dai seama ca bebe are colici?

Colicile apar in general la bebelusii de 2-3 saptamani. Iin cazul micutilor nascuti prematur, ele vor fi resimtite la 2-3 saptamani dupa data nasterii stabilita initial. Si incep sa dispara in jurul varstei de 3 luni. Ele se manifesta cu precadere in a doua parte a zilei si spre seara. Bebelusul incepe sa planga excesiv si aparent fara un motiv anume (nu e flamand, speriat, obosit si nu are scutecul ud).

Pe langa plansul excesiv, exista si alte semne dupa care poti recunoaste colicile:

– bebelusul plange puternic imediat dupa ce a mancat, iar plansul dureaza in jur de doua ore;

– abdomenul bebelusului pare umflat;

– plansul e insotit de frecarea picioruselor, pe care bebelusul le rasuceste constant si le strange spre abdomen;

– bebelusul are gaze;

– micutul e agitat si isi incovoieste tot corpul;

– crizele de plans apar de mai multe ori pe zi.

Colici bebelusi. Cat dureaza?

Perioada colicilor isi atinge apogeul in jurul varstei de 6 saptamani, iar apoi incepe sa descreasca in intensitate. Astfel ca reprizele de plans vor fi mai putine pe la 3-4 luni. Iar cand bebelusul implineste 5 luni ar trebui sa depaseasca deja aceasta etapa. E adevarat, e vorba de un interval de timp destul de lung, peste care veti putea trece totusi cu calm si rabdare. Mai ales daca recurgi la cateva remedii simple pentru a-i alina disconfortul micutului.

Retine insa ca ingrijirea unui bebelus cu colici poate fi destul de stresanta si epuizanta pentru parinti. Asa ca trebuie sa iei pauze regulat pe parcursul zilei, ca sa te poti odihni si sa-ti reincarci bateriile. Nu ezita sa ceri sfatul prietenilor care au trecut prin asa ceva. Implica-ti partenerul in ingrijirea micutului, ca sa iti dea o mana de ajutor.

Colici bebelusi. De ce apar?

Colicile sunt unul dintre marele mistere ale vietii de parinte. Cauzele lor nu sunt cunoscute cu exactitate. Dar se crede ca au de-a face cu dezvoltarea incompleta a sistemului digestiv. In jur de 20% dintre bebelusi fac colici, indiferent daca au fost alaptati natural sau cu biberonul. De asemenea, exista situatii in care parintii nu au astfel de probleme cu primul lor copil. Dar se confrunta cu colicile la al doilea (sau al treilea). Nu se stie de ce unii bebelusi sunt mai predispusi la colici decat altii. Insa expertii au cateva teorii cu privire la aparitia acestor crampe:

