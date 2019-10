Comisarul acuzat că a umilit-o pe mama Luizei s-a ales cu dosar penal. Ce le-a spus Adrian Ciobanu şefilor

Ofiţerul judiciarist Adrian Ciobanu le-a dat explicaţii colegiilor săi, însă aceştia au decis să trimită cauza spre soluţionare către procurorii DIICOT, care vor da soluţia în acest caz. Potrivit România TV, Adrian Ciobanu a recunoscut că atitudinea sa nu a fost chiar cea corectă, iar tonul vocii pe care l-a folosit în momentul în care i s-a adresat Monicăi Melencu a fost unul deviant. Pe de altă parte, acesta le-a relatat superiorilor că lucrurile n-au stat chiar aşa cum le-a prezentat mama Luizei, spunând că aceasta a dramatizat lucrurile. Totuşi, pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Monica Melencu a mers luni la Institutul Naţional de Criminalistică pentru a i se preleva probe biologice în vederea unei noi expertize ADN. La ieşirea din sediul IGPR, Monica Melencu s-a plâns că a fost forţată şi umilită de un comisar de poliţie să dea probe pentru expertiză.

"Am fost umiliţi, am fost forţată pur şi simplu. M-am răzgândit, nu am vrut să dau acest test. Nu îmi plac regulile care s-au pus aici. Nu s-a lăsat să ne explice despre ce este vorba. Comisarul a luat foc şi, pur şi simplu, m-a ameninţat", a spus Monica Melencu, la ieşirea din sediul IGPR.