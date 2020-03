Comisia Europeană avertizează că ţările UE vor intra în recesiune

"Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro şi al UE ca întreg să scadă sub zero anul acesta şi, în mod potenţial, chiar mult sub zero", a declarat Maarten Vervey, şeful departamentului economic al CE, la o conferinţă de presă, informează Agerpres.ro.

Luna trecută, Comisia Europeană a anunţat că îşi menţine nemodificate previziunile privind creşterea Produsului Intern Brut (PIB) în zona euro şi Uniunea Europeană, chiar dacă a tras un semnal de alarmă faţă de incertitudinile legate de Brexit, tensiunile comerciale şi epidemia de COVID-19, care ar putea afecta activitatea economică.

Conform previziunilor economice de iarnă, creşterea economiei zonei euro va rămâne stabilă la 1,2% în 2020 şi în 2021. Pentru UE se estimează o uşoară încetinire a creşterii la 1,4% în 2020 şi 2021, în scădere faţă de 1,5% în 2019.

