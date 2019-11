Concertele Lara Fabian din Craiova şi Bucureşti, amânate din cauza unei boli cu care artista a fost diagnosticată recent

Lara Fabian urma să susțină un concert la Craiova pe 17 Noiembrie și două concerte la București pe 18 și 19 Noiembrie. Organizatorii nu au detalii concrete despre gravitatea situației și nu pot reconfirma datele pentru care evenimentele vor fi reprogramate. Știrea a venit în ultimul moment de la artista suferindă, cu doar o zi înainte de primul spectacol din București, aceștia fiind în plină organizare a show-urilor.

Cele două spectacole de la Sala Palatului din București sunt vândute într-o proporție mult mai mare decât cea prevăzută inițial, fanii Larei așteptând-o cu multă dragoste și căldură. Aceștia și-au arătat și acum compasiunea față de Lara Fabian, care i-a anunțat printr-un mesaj oficial pe conturile ei de social media.

"Dear all, It is with the saddest heart that I have to cancel my shows this week.... I am right now totally incapable of standing on stage and have been signed off by the Doctor. I truly regret what is happening and realize that it will cause pain and trouble to Many of you... I deeply apologize for the inconvenience... I promise I will make it up to you.

Sincerely... Lara", a scis artista pe conturile ei de social media.

Organizatorii îsi cer scuze în numele Larei Fabian și revin către atenția publicului imediat ce artista transmite următoarele informații.